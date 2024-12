Erholungsversuch | FED, NVIDIA, Micron und Microsoft im Fokus

Direkt zum Video auf YouTube

Der Dow Jones sieht nach der längsten Verluststrecke seit 1978 eine Erholung, mit ebenfalls dem Nasdaq und S&P 500 auf der Gewinnerseite. Die Aktien von NVIDIA profitieren von positiven Kommentaren des Anlegermagazins Barrons. Außerdem hoffen Investoren bei den heute Abend anstehenden Ergebnissen von Micron auf einen erfreulichen Ausblick für 2025. Solide Ergebnisse bei Jabil fachen die Aktie vor dem Opening an, während General Mills unter den reduzierten Aussichten leidet. Um 20 Uhr MEZ dürfte die FED eine Zinssenkung um weitere 25 Basispunkte verkünden. Das Tempo der zukünftigen Senkungen dürfte jedoch gedrosselt werden. Wir sehen ansonsten vermehrt Warnungen, dass das Ausmaß an Optimismus am Aktienmarkt extreme Niveaus erreicht. Neben Apollo Investment, weist auch die monatliche Fondsmanager-Umfrage der Bank of America eine extrem rosige Stimmung aus.



00:00 Intro

00:23 Überblick (FED, Japan, Lennar u.a.)

02:08 US Notenbank

04:28 Übertriebener Optimismus?

08:30 Bank of Japan | EZB

10:25 Jabil | General Mills | Nvidia

13:38 Birkenstock | Boeing | Mastercard

14:52 M&A: Unicredit, Honda Motor

16:18 Analysten: Microsoft, Micron, Netflix, Spotify u.a.

18:54 KI Hoodies



