5 % Anfangsrendite und kontinuierliche Steigerungen: UPS-Aktie als Top-Dividenden-Pick 2025?!

Ich habe durchaus das Gefühl, dass immer mehr Anleger ihren Fokus auf solide Dividendenaktien legen. Was ich für äußerst sinnvoll erachte. Denn mit ihnen kann man eben nicht nur von eventuellen Kursgewinnen, sondern auch von den regelmäßigen Gewinnausschüttungen profitieren.

Hierbei kommt es selbstredend aber sicherlich auch auf die richtigen Titel an. Wobei ich in dieser Angelegenheit erst kürzlich auf die UPS-Aktie (WKN: 929198) aufmerksam geworden bin.

Mit ihr kann man sich nämlich gleich ab dem nächsten Jahr über eine tolle anfängliche Dividendenrendite freuen. Doch meines Erachtens könnte sie ein international ausgerichtetes Einkommensdepot auch noch lange darüber hinaus bereichern.

In Deutschland kaum beachteter Top-Dividendenlieferant

Obwohl es sich bei der US-amerikanischen Firma UPS (United Parcel Service) um den weltweit größten Paketzusteller handelt, trifft die Aktie des Unternehmens in Deutschland auf nicht ganz so viele Anhänger. Zumindest könnten uns die hierzulande eher mauen Börsenumsätze einen Hinweis darauf geben.

Doch gerade wenn es um solide Dividendeneinnahmen geht, spielen die UPS-Papiere in meinen Augen ganz klar in der Oberliga mit. Denn bereits seit ihrem Börsengang kann man hier relativ regelmäßige Dividendenanhebungen erkennen. Und während der Finanzkrise 2008 und 2009 konnte die Ausschüttung immerhin stabil gehalten werden.

Von da an kann man bei ihnen bis heute aber wieder ein kontinuierliches Ansteigen der Gewinnbeteiligung erkennen. Die letzte Anhebung erfolgte zum März 2024, womit sich die Aktionäre seitdem über eine Quartalsdividende von 1,63 US-Dollar je Aktie freuen können.

Vor zehn Jahren sahen wir an dieser Stelle allerdings noch einen Wert von 0,67 US-Dollar, was uns für diesen Zeitraum ein Dividendenwachstum von 143 % signalisiert. Bezogen auf die Gesamtjahresdividende erkennen wir beim derzeitigen Aktienkurs übrigens eine anfängliche Ausschüttungsrendite von 5,06 %. Hier könnte man also in 2025 gleich von einer relativ hohen Dividende profitieren.

Aktie könnte Aufholpotenzial bieten

Du wirst es anhand dieser Schlagzeile wohl bereits vermuten. Die recht hohe Dividendenrendite ist bei UPS ein Stück weit auch einem schwächelnden Aktienkurs geschuldet. Dieser war bereits 2022 unter Druck geraten, als erkennbar wurde, dass der Paketdienst seine in der Corona-Pandemie erzielten Bestmarken wohl so schnell nicht mehr erreichen würde.

Aufgrund guter Zahlen durch das coronabedingte Aufblühen des Online-Handels konnte die UPS-Aktie am 02.02.2022 mit 232,11 US-Dollar ihren bisher höchsten Stand erreichen. Bis heute ging es aber schrittweise wieder nach unten und aktuell notieren die Papiere mit 128,76 US-Dollar (13.12.2024) rund 45 % darunter.

Auch wenn der Rekordgewinn von 2021 mit 12,9 Mrd. US-Dollar immer noch in weiter Ferne liegt, versucht UPS durchaus an die alten Zeiten anzuknüpfen. Geht es nach den Experten von MarketScreener, dann soll das Nettoergebnis nämlich auch die nächsten beiden Jahre weiter ansteigen und 2026 dann jedenfalls schon bei 8,4 Mrd. US-Dollar angesiedelt sein.

Es scheint hier also langsam wieder aufwärtszugehen. Was meiner Ansicht nach auch der Aktie langfristig zugutekommen könnte. Zumindest könnte ein Richtungswechsel bei den UPS-Papieren in meinen Augen durchaus möglich sein.

Bis es so weit ist, kann man sich bei der aktuell mit einem KGV von 17,8 bewerteten UPS-Aktie aber wenigstens über eine ansehnliche Dividende mit weiterem Erhöhungspotenzial freuen. Was sie für mich zu einem TOP-Dividenden-Pick für das Jahr 2025 und darüber hinaus machen könnte.

Der Artikel 5 % Anfangsrendite und kontinuierliche Steigerungen: UPS-Aktie als Top-Dividenden-Pick 2025?! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024