STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anlegertrends

1. Put-Optionsschein auf S&P 500 (WKN UG0ARS)

Die Erwartungen der US-Notenbank Fed für die Zinsentwicklung im kommenden Jahr haben die New Yorker Börsen am Mittwoch heftig unter Druck gesetzt. Erwartungsgemäß wurde der Leitzins um 0,25 % gesenkt. Allerdings dämpften die Notenbanker die Erwartungen an weitere Zinssenkungen deutlich ein. Der marktbreite S&P 500 verlor daraufhin 2,95 % und schloss bei 5.872 Punkten, was den größten Tagesverlust seit Anfang August darstellt. Stuttgarter Anleger nutzen den Kursrutsch, um einen Put-Optionsschein auf den S&P 500 zu verkaufen und realisieren damit ihre Gewinne.

2. Call-Optionsschein auf Rheinmetall (WKN MG0R3N)

Laut Pressemeldungen interessieren sich die Rüstungskonzerne Rheinmetall und HENSOLDT für die Marinesparte von thyssenkrupp. Zusammen mit der Werftengruppe Lürssen aus Bremen sind sie unter den Bietern, berichtete das "Handelsblatt". Der Bund zeigt ebenfalls Interesse an einem Staatseinstieg als Juniorpartner. thyssenkrupp sucht seit Jahren einen Käufer für einige ihrer Sparten, inklusive TKMS, das konventionelle U-Boote baut. Für die Rheinmetall-Aktie geht es heute um 2,4 % auf 618,80 Euro nach oben. An der Euwax wird daher ein Call-Optionsschein auf Rheinmetall mehrheitlich gekauft.

3. Knock-out-Call auf Bitcoin Future (WKN VG0UMH)

Der Bitcoin-Kurs fiel am Mittwoch nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed deutlich. Die Kryptowährung notierte am Abend bei etwa 101.800 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch einen Rekord bei 108.364 US-Dollar markierte. Die US-Währungshüter senkten die Leitzinsen wie erwartet weiter ab, schränkten gleichzeitig jedoch die Hoffnungen auf weitere Zinsschritte ein. Der Bitcoin steht in Konkurrenz zu Zinsanlagen und wird durch gleichbleibende Zinsen weniger attraktiv. Fed-Chef Jerome Powell betonte zudem, dass die US-Notenbank keine Bitcoin halten dürfe. Ein Knock-out-Call auf den Bitcoin Future wird heute rege gehandelt.

Euwax Sentiment

Die Zinsprognosen der US-Notenbank Fed haben die Jahresendrally am deutschen Aktienmarkt beendet. Der deutsche Leitindex verliert heute rund 1 % und fällt auf 20.050 Punkte. Stuttgarter Anleger erwarten offenbar eine Gegenbewegung, der Euwax Sentiment zeigt +30 Punkte an.

Börse Stuttgart auf Youtube

Steuern & Investments: Verlustverrechnung, Kryptowährungen & ETFs | Börse Stuttgart

Darum geht's im Video: Der Steuerexperte Roland Elias (Steuern mit Kopf) und Richard "Richy? Dittrich (Boerse Stuttgart Group) analysieren die wichtigsten steuerlichen Aspekte zum Jahresende. Was gilt es bei der Veräußerung von ETFs zu beachten, und wie funktioniert die Verlustverrechnung? Die Diskussion beleuchtet zudem die steuerliche Behandlung von Kryptowährungen, darunter Wallet-Trennung und NFT?s, sowie Herausforderungen bei Gas Fees und Erträgen aus Liquiditätsbereitstellung. Auch kommende Regelungen und der Bestandsschutz werden thematisiert. Welche Verantwortung haben Steuerpflichtige bei der Dokumentation? Ein umfassender Überblick über steuerliche Fallstricke und Optimierungsmöglichkeiten für Anleger.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=-H_iSecMqvg

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)