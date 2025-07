IRW-News: Sibanye Stillwater: Ernennung des Chief Regional Officer für die Region Südafrika (SA) von Sibanye-Stillwater

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Ernennung des Chief Regional Officer für die Region Südafrika (SA) von Sibanye-Stillwater

Johannesburg, 24. Juli 2025: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ - gibt die Ernennung von Richard Cox zum Chief Regional Officer für die Region Südafrika (CRO: SA-Region) mit Wirkung zum 1. Juli 2025 bekannt. Cox war seit Mai 2025 als stellvertretender CRO für die SA-Region tätig und war zuvor SA-Region tätig war und zuvor als Executive Vice-President (EVP): Processing für die SA-Region fungierte.

Richard kam im November 2020 als Senior Vice President (SVP): Strategy Advisor zu Sibanye-Stillwater, bevor er im Februar 2021 zum EVP: SA Region Gold Operations und im April 2024 zum EVP: Processing, SA Region befördert wurde. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Bergbauindustrie und hatte verschiedene Führungspositionen in einer Reihe von Rohstoffbereichen und Regionen inne, darunter bei Anglo American Platinum (Valterra), bei Anglo American North Americas im Projektbereich und bei AngloGold Ashanti in Südafrika und Mali. Richard hat einen BSc in Bergbau von der University of the Witwatersrand, einen MBA vom Gordon Institute of Business Science und hat das Stanford Executive Programme an der Stanford University Graduate School of Business absolviert.

Der CEO der Gruppe, Neal Froneman, kommentierte seine Ernennung wie folgt: Wir begrüßen Richards Beförderung in die Geschäftsleitung und seine Ernennung zum CRO für die Region Südafrika. Er hat im Mai 2025 die Position des CRO für die Region Südafrika kompetent übernommen und damit eine wichtige Rolle ausgefüllt, die zuvor vom designierten CEO Richard Stewart inne hatte. Damit hat er Kontinuität gewährleistet und seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Seine Ernennung erfolgte nach einem intensiven Rekrutierungsprozess, an dem sowohl interne als auch externe Kandidaten beteiligt waren. Seine Ernennung unterstreicht die Qualität und Tiefe der internen Führungskräfte bei Sibanye-Stillwater und bestätigt unsere Nachfolgeprozesse.

Die vollständigen Lebensläufe der Mitglieder der Geschäftsleitung finden Sie unter https://www.sibanyestillwater.com/about-us/leadership.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem diversifizierten Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und beteiligt sich an führenden Betrieben zur Wiederaufbereitung von Bergbauabfällen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat sich auch im Bereich des Abbaus und der Verarbeitung von Batteriemetallen diversifiziert und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seiner weltweiten Aktivitäten im Recycling und in der Aufbereitung von Abraum gestärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

