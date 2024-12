IRW-News: Ridgeline Minerals Corp. : Ridgeline Minerals gibt zum Jahresende ein Explorationsupdate zu seinem Portfolio in Nevada

IRW-PRESS: Ridgeline Minerals Corp. : Ridgeline Minerals gibt zum Jahresende ein Explorationsupdate zu seinem Portfolio in Nevada

Vancouver, Kanada, 18. Dezember 2024 / IRW-Press / Ridgeline Minerals Corp. (Ridgeline oder das Unternehmen) (TSX-V: RDG | OTCQB: RDGMF | FWB: 0GC0) freut sich, zum Jahresende ein Explorationsupdate zu seinem Portfolio von sechs Projekten in Nevada bereitzustellen. Die Projekte Swift und Black Ridge des Unternehmens werden im Rahmen von Earn-In-Explorationsvereinbarungen mit Nevada Gold Mines (NGM) betrieben, wobei die Bohrungen bei Swift im Gange sind. Das Projekt Selena ist Gegenstand einer Earn-In-Explorationsvereinbarung mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von South32 Limited (South32), während Ridgeline den Ausbau seines zu 100 % unternehmenseigenen Porphyr-Kupfer-Gold-Projekts Big Blue weiter vorantreibt.

Ridgeline sieht für das Jahr 2024 Explorationsausgaben in Höhe von bis zu 5,0 Millionen US$ für alle Projekte vor, wobei geschätzte 4,0 Millionen US$ vollständig von den Partnern NGM und South32 gestellt werden. Auf mehreren Projekten werden derzeit geophysikalische Messungen oder Bohrprogramme bis zum Jahresende absolviert; weitere Einzelheiten zu den jeweiligen Projekten finden Sie nachstehend.

Einen Lageplan der Explorationsprojekte von Ridgeline in Nevada können Sie HIER einsehen

Chad Peters, President, CEO und Direktor von Ridgeline, sagt dazu: 2024 konnten wir bei der Exploration auf allen Projekten in unserem gesamten Portfolio bedeutende Fortschritte erzielen. Unter anderem haben wir mit South32 eine neue Earn-In-Explorationsvereinbarung für das Projekt Selena abgeschlossen und Nevada Gold Mines hat auf unserem Projekt Swift bei Bohrungen einen ersten hochgradigen Goldabschnitt durchteuft. Wir freuen uns, dass die Explorationsarbeiten bei mehreren Projekten in zügigem Tempo vorangehen, und erwarten, dass auf allen dreien unserer Partnerprojekte im Jahr 2025 Bohrprogramme stattfinden werden.

Herr Peters weiter: Derzeit ist auf unserem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Big Blue eine Phase-II-Infill-Vermessung mittels induzierter Polarisation (IP) im Gange. Die Phase-I-Vermessung in diesem Sommer führte zur Ermittlung eines potenziellen Porphyrzentrums, das die ehemaligen Bergbaubetriebe Skarn Hill und Delker untermauert. Schwerpunkt dieser Infill-Messungen ist die Erhöhung der Auflösung entlang des Streichens der kilometerlangen Anomalie mit hoher Wiederaufladbarkeit unterhalb von Skarn Hill. Es wird angenommen, dass sie die porphyrische Quelle des hochgradigen Kupfer-Gold-Skarns ist, der in der Vergangenheit sowohl bei Skarn Hill als auch bei Delker abgebaut wurde. Ridgeline verfügt über alle erforderlichen Explorationsgenehmigungen und freut sich darauf, Ende des ersten Quartals 2025 ein erstes Bohrprogramm bei Big Blue aufzunehmen.

Eckdaten der Explorationsprogramme 2024

Goldprojekt Swift (Earn-In mit NGM)

Das Bohrloch SW24-006 lieferte den höchstgradigen Abschnitt in der Geschichte des Projekts mit einem Spitzenergebnis von 10,4 g/t Au auf 1,1 m, enthalten in einem Abschnitt von 2,7 m mit 7,0 g/t Au (Abbildung 1) (siehe Pressemeldung vom 7. November 2024 HIER).

- Das untere Ende des Bohrlochs enthielt einen bisher unveröffentlichten Abschnitt von 13,3 m mit 0,25 g/t Au, der in den gescherten Formationen Hanson Creek und Upper Plate innerhalb der Überschiebung Mill Creek liegt.

- SW24-006 verfehlte sein Ziel - das Hangfazies-Kalkstein-Wirtsgestein unterhalb der Formation Hanson Creek-, da die Überschiebung Mill Creek flacher ist als erwartet und diese höffige untere Einheit versetzt hat.

Bohrloch SW24-007 ist derzeit im Gange und erprobt die Projektion der Überschiebung Mill Creek in Fallrichtung etwa 1,0 Kilometer südwestlich von SW24-006.

- Das Unternehmen geht davon aus, dass das Kernbohrloch Mitte/Ende Dezember abgeschlossen wird und die Analyseergebnisse im 1. Quartal 2025 vorliegen werden.

NGM hat bis zum 30. September 2024 insgesamt 8.185.317 US$ an zweckmäßigen Arbeitsausgaben für das Projekt getätigt und muss bis zum 31. Dezember 2026 mindestens 20.000.000 US$ in zweckmäßige Arbeiten investieren, um eine erste 60%ige Beteiligung am Projekt zu erwerben (siehe Pressemeldung vom 22. September 2021 HIER)

Einzelheiten zu den Earn-In-Bedingungen für das Projekt Swift entnehmen Sie bitte der Pressemeldung vom 21. September 2021.

Abbildung 1: Lageplan mit dem Standort des Projekts Swift im Distrikt Cortez und des hochgradigen Bohrlochs SW24-006 (weißer Stern)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77877/RidgelineMetals_191224_DEPRCOM.001.jpeg

Projekt Big Blue (zu 100 % im Besitz von Ridgeline Minerals)

Anfang Dezember wurde die Phase-II-Infill-Vermessung mittels induzierter Polarisation (IP) eingeleitet; sie soll noch vor Jahresende abgeschlossen werden (Abbildung 2).

- Ziel der Phase-II-Vermessung ist es, die Auflösung entlang des Streichens der kilometerlangen Anomalie mit hoher Wiederaufladbarkeit unterhalb von Skarn Hill zu erhöhen; es wird angenommen, dass sie die porphyrische Quelle des hochgradigen Kupfer-(Cu)-Gold-(Au)-Skarns ist, der in der Vergangenheit sowohl bei Skarn Hill als auch bei Delker abgebaut wurde.

- Die Ergebnisse der Vermessung werden zur Ermittlung von Zielen für das geplante erste Bohrprogramm des Unternehmens Ende des ersten Quartals 2025 beitragen.

Abbildung 2: Lageplan mit dem Standort der Messlinien der Phase-II-Infill-Vermessung (weiß gestrichelt), die die positiven Ergebnisse der im August 2024 abgeschlossenen Phase-I-Vermessung (schwarze Linien) ergänzen sollen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77877/RidgelineMetals_191224_DEPRCOM.002.png

Goldprojekt Black Ridge (Earn-In mit NGM)

NGM (Betreiber des Projekts Black Ridge) schlug für 2024 ein Explorationsbudget von bis zu 200.000 US$ vor, um die nächste Phase der Feldkartierungen und der geochemischen Oberflächenmessungen zu finanzieren und ein erstes Bohrprogramm im Jahr 2025 zu unterstützen (Abbildung 3).

- NGM hat bis zum 30. September 2024 insgesamt 182.151 US$ an zweckmäßigen Arbeitsausgaben getätigt, was einem Gesamtbetrag von 459.083 US$ für die Lebensdauer des Projekts entspricht; es sind verpflichtende Ausgaben von mindestens 1.500.000 US$ bis zum 31. Dezember 2025 vorgesehen.

Einzelheiten zu den Earn-In-Bedingungen für das Projekt Black Ridge entnehmen Sie bitte der Pressemeldung vom 17. Juli 2023.

Abbildung 3: Lageplan mit dem Standort des Projekts Black Ridge, das im nördlichen Bereich des Carlin Trend und direkt im Streichen der hochgradigen Goldentdeckung Fallon von NGM liegt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77877/RidgelineMetals_191224_DEPRCOM.003.jpeg

CRD-Projekt Selena (Earn-In mit South32)

Die MT-Vermessung wurde am 16. Dezember 2024 abgeschlossen und deckte alle vorrangigen CRD-Ziele bei Selena ab, um mögliche leitfähige Anomalien (d. h. Sulfidmineralisierung) in der Tiefe zu erfassen, insbesondere in den Zielgebieten Chinchilla Sulfide und Skarn (Abbildung 4).

- Die Vermessung mit 211 Stationen wurde planmäßig und im Rahmen des Budgets abgeschlossen; die Daten werden derzeit von der Firma Moombarriga Geoscience aufbereitet.

- Die endgültigen Ergebnisse der Messungen werden voraussichtlich im Januar 2025 vorliegen.

South32 hat bis zum 30. September 2024 etwa 350.000 US$ an zweckmäßigen Arbeitsausgaben bei Selena getätigt und muss über einen Zeitraum von zunächst fünf Jahren mindestens 10.000.000 US$ in zweckmäßige Arbeiten investieren, um eine erste 60%ige Beteiligung am Projekt zu erwerben (siehe Pressemeldung vom 22. August 2024 HIER). South32 muss außerdem Explorationsausgaben in Höhe von 500.000 US$ und 1.500.000 US$ (insgesamt 2.000.000 US$) bis zum ersten bzw. zweiten Jahrestag der Vereinbarung tätigen.

Abbildung 4: Lageplan von Selena mit den Stationen der MT-Vermessung (grün) über den Konturen des Produkts des Silberäquivalentgehalts und der Mächtigkeit der bekannten Mineralisierung auf den Zielen Chinchilla Oxide und Chinchilla Sulfide

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77877/RidgelineMetals_191224_DEPRCOM.004.jpeg

Pipeline-Projekte

Ridgeline bemüht sich aktiv um Möglichkeiten für seine Pipeline von Projekten im Frühstadium, die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befinden, wie Bell Creek und Coyote, und sucht und bewertet weiterhin neue Explorationsmöglichkeiten in ganz Nevada.

QA/QC-Verfahren

Die Proben von Ridgeline Minerals werden bei American Assay Laboratories (AAL) in Sparks (Nevada) - ein zertifiziertes und akkreditiertes Labor, das vom Unternehmen unabhängig ist - eingereicht. Unabhängige Kontrollproben werden an Paragon Geochemical Labs (PAL) in Sparks (Nevada) gesandt. Die Proben werden mit branchenüblichen Vorbereitungsmethoden aufbereitet und mit den Methoden FA-PB30-ICP (Au; 30-g-Brandprobe) und ICP-5AM48 (48 Elemente; 5-Säurenaufschluss/ICP-MS an 0,5 g) analysiert. AAL führt auch seine eigenen internen Duplikatanalysen an grobkörnigem Material und Gesteinspulver durch, um eine ordnungsgemäße Probenvorbereitung und Gerätekalibrierung sicherzustellen. Das QA/QC-Programm von Ridgeline umfasst das regelmäßige Einbringen von CRM-Standards, Duplikaten und Blindproben in den Probenstrom sowie eine strenge Überprüfung aller Ergebnisse durch den qualifizierten Sachverständigen des Unternehmens, Michael T. Harp, seines Zeichens Vice President, Exploration.

Die Proben von Nevada Gold Mines werden bei ALS Minerals in Elko (Nevada) - ein zertifiziertes und akkreditiertes Labor, das von Nevada Gold unabhängig ist - eingereicht. Die Proben werden mit branchenüblichen Vorbereitungsmethoden aufbereitet und mit den Methoden Au-AA23 (Au; 30-g-Brandprobe) und ME-MS61 (48 Elemente; 4-Säurenaufschluss/ICP-MS an 0,5 g) analysiert. ALS führt auch seine eigenen internen Duplikatanalysen an grobkörnigem Material und Gesteinspulver durch, um eine ordnungsgemäße Probenvorbereitung und Gerätekalibrierung sicherzustellen. Das QA/QC-Programm von Nevada Gold Mines umfasst das regelmäßige Einbringen von CRM-Standards, Duplikaten und Blindproben in den Probenstrom sowie eine strenge interne Überprüfung aller Ergebnisse durch technische Mitarbeiter von Nevada Gold Mines.

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Michael T. Harp, CPG, Vice President, Exploration des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt. Er zeichnet für die technischen Aspekte dieser Pressemeldung verantwortlich.

Über Ridgeline Minerals Corp.

Ridgeline Minerals ist ein entdeckungsorientiertes Edel- und Basismetallexplorationsunternehmen mit einem bewährten Managementteam und einem 195 km2 umfassenden Explorationsportfolio mit sechs Projekten in Nevada, USA. Das Unternehmen verfolgt bei der Exploration einen Hybridansatz mit einer Mischung aus Explorationsprojekten, die sich zu 100 % in seinem Besitz befinden (Big Blue, Bell Creek und Coyote), sowie zwei Earn-in-Explorationsvereinbarungen mit Nevada Gold Mines für seine Projekte Swift und Black Ridge und eine dritte Earn-in-Vereinbarung mit South32 für sein Projekt Selena. Weitere Informationen über Ridgeline finden Sie unter www.ridgelineminerals.com.

Für das Board

Chad Peters

President & CEO

Weitere Informationen:

Chad Peters, P.Geo.

President, CEO & Direktor

Ridgeline Minerals Corp.

+1 775 304 9773

cpeters@ridgelineminerals.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem der erwartete Nutzen der Earn-In-Vereinbarung und der darin erwogenen Transaktion. Die Wörter Potenzial, antizipieren, signifikant, Entdeckung, prognostizieren, glauben, schätzen, erwarten, können, werden, projizieren, planen, historisch und ähnliche Ausdrücke dienen der Kenntlichmachung von Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen identifizieren. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung hat Ridgeline mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, jedoch ohne Einschränkung, der Annahmen, dass die Genehmigung der TSX Venture Exchange vorbehaltlich regulärer Bedingungen zeitgerecht gewährt wird; dass die aktuellen Ziele hinsichtlich des Projekts erreicht werden können und dass seine anderen Unternehmensaktivitäten wie erwartet verlaufen werden, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass alle erforderlichen Informationen rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Ridgeline wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu solchen Risiken und anderen Faktoren gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von Schlüsselpersonen, Risiken im Zusammenhang mit unvorhergesehenen Verzögerungen, Risiken im Zusammenhang mit historischen Daten, die vom Unternehmen nicht verifiziert wurden, sowie jene Faktoren, die in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen von Ridgeline erörtert werden. Obwohl Ridgeline versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die sich auf Ridgeline auswirken und dazu führen können, dass die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Ridgeline keine Verpflichtung, Revisionen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen.

