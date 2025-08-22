Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH 22.08.2025 / 15:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE Unternehmen: Valneva SE ISIN: FR0004056851 Anlass der Studie: Q2/25 Ergebnisse Empfehlung: Buy seit: 19.08.2025 Kursziel: EUR8,10 Kursziel auf Sicht von: 12 months Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,10. Zusammenfassung: Der Umsatz im zweiten Quartal 2025 lag mit EUR48,4 Mio. um 4,5% über den Konsensprognosen, und das EBITDA von EUR-5,5 Mio. übertraf die Markterwartungen um EUR10 Mio. Gleichzeitig sank der operative Cash-Burn aufgrund der besseren Rentabilität und des Abschlusses im zweiten Quartal des Vorjahres von Valnevas Beiträgen zur derzeit von Pfizer durchgeführten Phase-3-Studie zu Lyme deutlich auf EUR2,8 Mio. (Q2/24: EUR37,8 Mio.). Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 hinsichtlich Produktverkäufen, Umsatz und F&E-Aufwendungen bleibt unverändert, und Valneva strebt weiterhin eine Reduzierung des operativen Cash-Burns um mehr als 50% auf unter EUR30 Mio. an (GJ 2024: EUR67 Mio.). In den letzten Wochen haben sowohl die EMA als auch die FDA die vorübergehenden Beschränkungen für die Impfung älterer Menschen mit Valnevas Chikungunya-Impfstoff IXCHIQ aufgehoben. Nach dieser Nachricht und den guten Ergebnissen für das zweite Quartal 2025 glauben wir, dass sich die Anleger nun auf wahrscheinlich positive kurzfristige Nachrichten zu IXCHIQ und Valnevas Impfstoffkandidaten gegen Lyme-Borreliose, VLA15, konzentrieren. Derzeit breitet sich ein großer Ausbruch von Chikungunya von drei Inseln im Indischen Ozean (Réunion, Mayotte, Mauritius) nach Afrika aus. Auch in Teilen Südostasiens, Frankreichs und Italiens kommt es zu Ausbrüchen. Während der Analystenkonferenz nach den Ergebnissen für das zweite Quartal 2025 gab das Management bekannt, dass Valneva keine Lieferengpässe hat und über ausreichend Material verfügt, um potenzielle Reaktionsstrategien umzusetzen. Die Ergebnisse der Phase-3-Studie zu VLA15 werden voraussichtlich Ende dieses Jahres oder Anfang 2026 vorliegen. Wie wir in unserer Studie vom 21. Mai geschrieben haben, erwarten wir, dass der Jahresumsatz des Marktes für Lyme-Impfstoffe einen Höchststand von über USD2 Mrd. erreichen wird. Vorbehaltlich positiver Phase-3-Daten und der behördlichen Zulassung plant Pfizer, VLA15 im Herbst 2027 auf den Markt zu bringen. Wir gehen davon aus, dass die Vermarktung von VLA15 im Jahr 2027 zu Meilensteinzahlungen in Höhe von insgesamt USD143 Mio. von Partner Pfizer an Valneva führen wird. Darüber hinaus wird Valneva voraussichtlich USD100 Mio. an kommerziellen Meilensteinzahlungen auf Basis der kumulierten VLA15-Umsatzschwellen sowie Lizenzgebühren zwischen 14% und 22% erhalten. Derzeit gibt es keinen Impfstoff zur Vorbeugung der Lyme-Borreliose beim Menschen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR8,10 bei. Aufwärtspotenzial: 60%. First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE (ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 8.10 price target. This is an abbreviated summary. The full text of this story (including disclosure) is attached as a pdf document. For previous reports on this or other companies covered by First Berlin contact Gaurav Tiwari directly ( g.tiwari@firstberlin.com). Abstract: Q2/25 revenue of EUR48.4m was 4.5% above consensus and EBITDA of EUR-5.5m was EUR10m above the market's expectation. Meanwhile, operating cash burn fell sharply to EUR2.8m (Q2/24: EUR37.8m) due to better profitability and the completion in Q2 last year of Valneva's contributions to the Lyme phase 3 trial currently being conducted by Pfizer. FY/25 guidance for product sales, revenues and R&D expense is unchanged and Valneva continues to target a >50% reduction in operational cash burn to <EUR30m (FY/24: EUR67m). In recent weeks the EMA and FDA both lifted temporary restrictions on vaccinating the elderly with Valneva's chikungunya vaccine, IXCHIQ. Following this news and the good Q2/25 results, we believe investors are now focusing on likely positive near-term newsflow from IXCHIQ and Valneva's Lyme disease vaccine candidate, VLA15. A large outbreak of chikungunya is currently spreading from three Indian Ocean islands (Réunion, Mayotte, Mauritius) to Africa. Parts of South East Asia, France and Italy are also experiencing outbreaks. During the analysts' call following the Q2/25 results management indicated that Valneva is not supply constrained and has sufficient material to address potential response strategies. Meanwhile the VLA15 phase 3 trial is set to read out either late this year or in early 2026. As we wrote in our study of 21 May, we expect the annual value of the Lyme vaccine market to peak at over USD2bn. Subject to positive phase 3 data and regulatory approval, Pfizer plans to launch VLA15 in autumn 2027. We expect commercialisation of VLA15 to trigger aggregate milestone payments to Valneva of USD143m from partner Pfizer in 2027. Additionally, Valneva also stands to receive USD100m in commercial milestones based on cumulative VLA15 sales thresholds, and royalties of between 14% and 22%. No vaccine is currently available to prevent Lyme disease in humans. We maintain our Buy recommendation at an unchanged price target of EUR8.10. Upside: 60%. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ccc2bf9b5903e267bb9204e4f0e9411c Kontakt für Rückfragen: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2187722 22.08.2025 CET/CEST °