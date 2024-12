Putin: Russische Wirtschaft trotz hoher Inflation stabil

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Moskau (Reuters) - Die russische Wirtschaft ist nach Angaben von Präsident Wladimir Putin trotz der hohen Inflation stabil.

Die Wirtschaft könne in 2024 um vier Prozent gewachsen sein, aber die Inflation sei ein beunruhigendes Signal, sagte er am Donnerstag auf seiner jährlichen Pressekonferenz in Moskau. "Es gibt hier einige Probleme, nämlich die Inflation, eine gewisse Überhitzung der Wirtschaft und die Regierung sowie die Zentralbank sind bereits damit beauftragt, das Tempo zu drosseln", sagte Putin.

Das erwartete Wachstum der russischen Wirtschaft 2025 bezifferte er "irgendwo bei 2 bis 2,25 Prozent". Putin sprach von einer "weichen Landung". Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine hat der Westen gegen Russland zahlreiche Sanktionen verhängt, die das Land aber zumindest teilweise umgehen kann - etwa beim Verkauf von Öl und Gas.

Zuletzt hatte es einen Verfall der Rubel-Währung gegeben, er verlor im November um rund 15 Prozent an Wert gegenüber dem Dollar. Viele Analysten machten dafür Panikkäufe von Fremdwährungen verantwortlich. Vorausgegangen waren neue US-Sanktionen gegen russische Banken infolge des Angriffskriegs gegen die Ukraine.

(Bericht von Vladimir Soldatkin, Büro Moskau, geschrieben von Andreas Rinke; redigiert von Hans Busemann.; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)