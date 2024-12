IG-Metall - Immer noch offene Fragen in VW-Tarifrunde

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Hannover (Reuters) - Im Tarifkonflikt bei Europas größtem Autobauer Volkswagen sind nach Angaben der Gewerkschaft immer noch Fragen offen.

Nach inzwischen gut 50 Stunden seien in Teilbereichen viele Fortschritte erzielt worden, bei anderen Aspekten lägen die Verhandlungspartner aber auch immer noch auseinander, sagte ein Sprecher der IG Metall am Donnerstag. Entsprechend gehörten auch eine längere Unterbrechung oder ein Abbruch der fünften Verhandlungsrunde immer noch zu den möglichen Szenarien. Ein Betriebsratssprecher sagte, Meldungen über vermeintlich erzielte Lösungen seien so lange Spekulation, bis tatsächlich ein Gesamtergebnis feststehe.

Die fünfte Verhandlungsrunde läuft seit Montag und wurde jeweils nur für wenige Stunden in der Nacht unterbrochen. In der Nacht hieß es, es sei noch viel zu tun. Sollte es nicht gelingen, zu einem neuen Tarifvertrag für die rund 130.000 VW-Mitarbeiter zu kommen, drohen ab Januar Streiks.

Die IG Metall fordert ein Ergebnis, das Sicherheit für Beschäftigte, Familien und die Region schafft. Standortschließungen, Massenentlassungen und Lohnkürzungen lehnt die Gewerkschaft ab. Das Volkswagen-Management verlangt in dem Konflikt unter anderem eine Lohnkürzung von zehn Prozent und droht mit Werkschließungen. Sollte eine Produktionsstätte in Deutschland geschlossen werden, wäre das ein Novum in der Geschichte des Wolfsburger Autobauers.

VW leidet unter der schwachen Nachfrage insbesondere nach Elektroautos. Finanzchef Arno Antlitz sprach von 500.000 Fahrzeugen, die der Konzern in Europa weniger verkaufe als vor der Pandemie. Derzeit läuft die Planungsrunde, in der über die Werksbelegung für die kommenden Jahre entschieden wird, und die in Wechselwirkung mit den Tarifverhandlungen steht. Einem Bericht des "Handelsblatt" zufolge erwägt VW dabei unter anderem, die Produktion des Golf in das Werk in Puebla in Mexiko zu verlagern.

