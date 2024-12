DAX-FLASH: Leitindex weitet Rückschlag aus - Großer Verfall an Terminbörse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax verliert die Marke von 20.000 Punkten zunächst einmal aus den Augen und setzt seine Korrektur fort. Der Broker IG indizierte den deutschen Leitindex 0,7 Prozent tiefer auf 19.835 Punkte. Damit zeichnet sich nach dem jüngsten Rekord bei 20.522 Punkten der sechste Verlusttag in Folge ab. Die mittelfristige 50-Tage-Durchschnittslinie bei derzeit 19.582 Punkten gerät ins Blickfeld.

Am Mittwochabend hatte die US-Notenbank Fed mit ihrer Zinsprognose die Gewinnmitnahmen der Anleger deutlich befeuert. Dem Kursgewitter in den USA hatten sich die europäischen Börsen am Donnerstag angeschlossen. Wegen der hartnäckig erhöhten Inflation muss man sich in den USA auf weniger Zinssenkungen einstellen als bislang erhofft.

Für zusätzliche Kursschwankungen sorgt an diesem Freitag der große Verfallstag an den Termin- und Derivatebörsen. Die plötzliche Rückkehr des Dax unter 20.000 Punkte dürfte viele überrascht haben./ag/stk