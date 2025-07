DAX-FLASH: Leitindex steuert weiter auf Rekord zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sein Rekordhoch von Anfang Juni bei 24.479 Punkten weiter fest im Visier. Am Mittwoch zeichnet sich ein weiteres Plus ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels rund 0,1 Prozent höher auf 24.235 Punkte. Damit würde er sein Wochenplus auf fast 2 Prozent ausbauen. Im Zuge dessen hatte er zuletzt im Kurschart seinen Korrekturtrend vom Rekord geknackt. Dabei blenden die Anleger die fortwährende Hängepartie im Zollstreit mit den USA zuletzt konsequent aus. Zuletzt war die Frist für neue Zölle, die am heutigen Mittwoch ausgelaufen wäre, auf den 1. August verschoben worden./ag/zb