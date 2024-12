Goldpreis legt etwas zu - Verluste auf Wochensicht

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Verlusten hat der Goldpreis am Freitag etwas zugelegt. Eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) kostete am Mittag an der Rohstoffbörse in London 2.606,73 US-Dollar. Am Morgen war der Preis etwas niedriger gewesen.

In der laufenden Woche gab der Goldpreis merklich nach. Der Preis liegt im Vergleich zum Montag rund 50 Dollar niedriger. Die Finanzmärkte hatten am Mittwoch stark auf Zinssignale der US-Notenbank Fed reagiert. Die Fed hatte weniger Leitzinssenkungen im kommenden Jahr in Aussicht gestellt. Der Goldpreis geriet merklich unter Druck. Gold wirft keine Zinserträge ab. Höhere Marktzinsen machen Gold also weniger attraktiv.

Die Zinssenkungserwartungen wurden zuletzt durch robuste US-Konjunkturdaten gedämpft. So waren am Donnerstag Daten vom Arbeitsmarkt besser als erwartet ausgefallen. Zudem wurden die Zahlen für das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal nach oben revidiert. Neben der Zinsentwicklung verwiesen Händler auch auf eine gesunkene Nachfrage nach physischem Gold aus Indien./jsl/jha/