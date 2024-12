Lieber Aktiensegler,

das ist die letzte Ausgabe vor Weihnachten. Daher möchte ich dir in der vermutlich stressigen Vorweihnachtszeit nicht unnötig viel Zeit rauben, aber dir doch noch einen Gedankenimpuls mitgeben. Gerade vor den Weihnachtsfeiertagen zwischen Last-Minute-Geschenke-Shoppen und dem Vorbereiten des Weihnachtsessens nehme ich mir gerne einen Moment Zeit und überlege, wofür ich wirklich dankbar bin.

Ein super Börsenjahr 2024, auf das wir zurückblicken? Ehrlich gesagt: Das ist nicht einmal in meinen Top 5. Es ist etwas, das ich natürlich sehr wohlwollend aufnehme. Ja, das sogar meine Investitionen und mein Geldvermögen weitergebracht hat. Aber sollten wir dankbar dafür sein? Ich denke, hier haben wir alle viel wichtigere Dinge.

Das Jahr 2024: Hierfür bin ich wirklich dankbar

Dankbar bin ich im Jahr 2024 insbesondere für meine kleine Tochter, die im Februar dieses Jahres das Licht der Welt erblickt hat. Dankbar bin ich zudem für meinen Sohnemann, der schon etwas älter ist, aber sich einfach prächtig entwickelt. Für meine Familie, insbesondere meine Frau und die Zeit, die ich mit allen verbringen kann.

Für Gesundheit und auch eine materielle Absicherung. Dafür, dass wir uns die Zeit nehmen können, als Familie die Weihnachtsfeiertage verbringen zu können. Du siehst also: Meine Dankbarkeit bezieht sich vor allem auf meine Liebsten.

Dankbar bin ich aber auch für dieses einzigartige Team der Aktienwelt360. Was klingt wie der klassische Corporate-Speech im Rahmen eines Jahresrückblicks, ist real: Ich glaube, dass alle meine Kollegen sehr einzigartig sind. Seit mittlerweile zwei Jahren leiten wir nun ja schließlich die Geschicke unseres eigenen Unternehmens. Und das mit sehr viel Herzblut. Wie wir hören und lesen, schätzen das auch unsere Mitglieder.

Das führt mich zu einer wichtigen letzten Sache, für die ich dankbar bin: zur Aktienwelt360-Community. Im Jahr 2024 haben wir uns erneut mit sehr vielen Mitgliedern ausgetauscht, neue Namen begrüßen dürfen und dafür gesorgt, dass immer mehr Menschen das Beste aus ihrem Geld herausholen. Für mich ist es wirklich sehr toll zu sehen, wie sich unsere Aktienwelt entwickelt. Dafür bin ich ebenfalls überaus dankbar.

Es sind Menschen und Zeit, nicht Vermögen

Was ich dir damit vor allem sagen möchte: Meine Dankbarkeit im Jahr 2024 bezieht sich in erster Linie auf Menschen. Auf Zeit mit ihnen im Privaten, aber auch auf einen überaus anregenden Austausch im Beruflichen. Ich bin also in vielerlei Hinsicht dankbar und glaube, dass das Jahr 2024 überaus bereichernd gewesen ist.

Daraus folgt auch eine wichtige Erkenntnis: Vermögen ist für uns natürlich stets wichtig im Beruflichen. Aber es ist nichts, wofür ich dankbar bin. Trotzdem nutze ich Geld und Vermögen als ein Werkzeug, um das zu sichern, was mir wichtig ist. Und, ja, auch wofür ich dankbar bin.

Und ich hoffe sehr, dass es dir ebenso geht. Danke auch, dass du im Jahre 2024 ein treuer Leser meiner Bilanz Ziehen gewesen bist. Auch das weiß ich sehr zu schätzen!

Was mir daher für den Moment noch bleibt, ist, dir eine frohe Weihnacht zu wünschen, auch im Namen des gesamten Teams der Aktienwelt360!

Vorweihnachtliche Grüße,

Vincent Uhr

Chefredakteur Aktienwelt360

Der Artikel Wofür ich wirklich dankbar bin ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

