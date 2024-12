mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Personalie

Andreas Wyss stellt sich zur Wahl als Verwaltungsrat der mobilezone Gruppe



23.12.2024 / 06:45 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG

Rotkreuz, 23. Dezember 2024

An der Generalversammlung vom 2. April 2025 der mobilezone holding ag schlägt der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären Andreas Wyss zur Neuwahl in den Verwaltungsrat vor. Gabriela Theus stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl.

Andreas Wyss wird der Generalversammlung als neues Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen. Es ist vorgesehen, dass er die Leitung des Audit und Risk Committee übernehmen wird. Andreas Wyss hat Wirtschaft studiert und ist diplomierter Wirtschaftsprüfer und US CPA. Er hat in über 30 Jahren für das Wirtschaftsprüfungsunternehmen BDO verschiedene Führungsstufen in der Schweiz; Kanada und USA durchlaufen – unter anderem als Mitglied der Geschäftsleitung der BDO, Leiter der schweizweiten ERP/Software Einheit BDO ABACUS und als International Liaison Partner mit Verantwortung für das BDO-Netzwerk der internationalen Kunden. Andreas Wyss verfügt über fundierte Erfahrung als Wirtschaftsprüfer und in Prüfungsausschüssen. In den Jahren 2021 bis 2023 hat er die mobilezone Gruppe als Kunden-Partner für BDO kennengelernt.

Gabriela Theus, seit dem Jahr 2018 Mitglied des Verwaltungsrates der mobilezone holding ag, stellt sich an der GV 2025 nicht mehr zur Wiederwahl. Sie leitet das Gremium des Audit und Risk Committee seit bald sieben Jahren. Der Verwaltungsrat dankt Gabriela Theus herzlich für ihren langjährigen Einsatz für mobilezone und wünscht ihr für ihre private und berufliche Zukunft alles Gute.

Kontakt für Medienschaffende

Gregor Vogt

Chief Customer Officer

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch

Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Konzerngewinn von CHF 49.5 Mio. im Berichtsjahr 2023 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.



Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1’000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

