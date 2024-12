News Corp verkauft Foxtel an DAZN für 3,4 Milliarden AUD

Bangalore (Reuters) - Der Medienkonzern News Corp des australischen Medienmoguls Rupert Murdoch trennt sich von seiner australischen Kabel-TV- und Streaming-Tochter Foxtel.

Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, wird Foxtel für 3,4 Milliarden australische Dollar (umgerechnet rund zwei Milliarden Euro) an die britische Sport-Streaming-Plattform DAZN verkauft. Im Rahmen der Transaktion sollen die aktuellen Schulden von Foxtel bei Abschluss refinanziert werden. News Corp erhält zudem einen Anteil von sechs Prozent an DAZN und einen Sitz im Vorstand des globalen Streaming-Unternehmens mit Sitz in London. Auch der australische Telekommunikationskonzern Telstra verkauft im Zuge der Transaktion seinen 35-prozentigen Anteil an Foxtel für 128 Millionen australische Dollar und wird sich mit drei Prozent an DAZN beteiligen. Der Verkauf entlastet News Corp, zu dem auch Printmedien wie das Wall Street Journal gehören, von einem Geschäftsbereich, der im Zeitalter von Streaming-Diensten wie Netflix zunehmend unter Druck geriet. Foxtel hatte die Gewinne von News Corp jahrelang belastet, da immer mehr Kunden von teuren Kabelfernsehabonnements zu günstigeren Streaming-Optionen wechselten. DAZN wurde 2016 gegründet und verstärkt mit der Übernahme seine Bemühungen, zu einer globalen Streaming-Plattform wie Apple TV aufzusteigen. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und soll in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 abgeschlossen werden. An der australischen Börse legte die Aktie von News Corp im frühen Handel um ein Prozent auf 49,65 australische Dollar zu.

