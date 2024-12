Aktien New York Ausblick: Moderate Verluste im trägen Handel erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Freitag mit moderaten Verlusten starten. Der Handel am Aktienmarkt dürfte zugleich träge verlaufen, denn die meisten Investoren haben die Bücher für dieses Jahr bereits geschlossen. Am US-Rentenmarkt bewegte sich die Rendite auf einem Mehrmonatshoch.

Rund eine Stunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial mit 0,4 Prozent im Minus auf 43.151 Zähler. In der feiertagsbedingt verkürzten Börsenwoche würde das ein Plus von 0,7 Prozent bedeuten. Trotz der jüngsten Verlustserie nach dem Rekordhoch des bekanntesten Wall-Street-Index Anfang Dezember können sich die Anleger insgesamt über ein gutes Börsenjahr 2024 freuen. Der Dow bringt es aktuell auf ein Plus von 15 Prozent.

Der technologielastige Nasdaq 100 wird am Freitag ebenfalls um 0,4 Prozent schwächer erwartet und damit bei 21.689 Punkten. Das Wochenplus würde damit 1,9 Prozent betragen. Sein bisheriger Jahresgewinn summiert sich derzeit auf fast 30 Prozent.

Am Rentenmarkt hielt sich die Rendite bei 4,6 Prozent. Ihren deutlichen Anstieg im Dezember begründen Marktteilnehmer vor allem damit, dass die Zinssenkungshoffnungen jüngst einen kräftigen Dämpfer erhalten hatten. Die US-Notenbank Fed hatte vergangenen Woche wegen der hartnäckig erhöht gebliebenen Inflation weniger Zinssenkungen als bisher für 2025 signalisiert. Nicht zuletzt fachen die vom designierten US-Präsidenten Donald Trump ins Spiel gebrachten Zölle die Inflationssorgen weiter an.

Unter den Einzeltiteln dürften die Aktien von SES AI im Fokus bleiben, denn die am 23. Dezember begonnene Rally läuft voraussichtlich weiter. Seither stiegen die Papiere des Herstellers von Lithium-Metall-Batterien für den elektrischen Transport zu Land und in der Luft um etwas mehr als 240 Prozent und sind zurück auf einem Mehrmonatshoch. Der Kursverlust im bisherigen Jahresverlauf ist zugleich auf gut 22 Prozent zusammengeschrumpft. Vorbörslich machten SES AI den nächsten Sprung nach oben, und zwar um rund 70 Prozent, gemessen am Schlusskurs des Vortages, auf 2,40 US-Dollar. Das wäre der höchste Stand seit Dezember 2023. Bis zum Rekordhoch ist es allerdings noch ein sehr weiter weg, denn das hatte die Aktie Anfang 2008 bei über 1000 Dollar erreicht.

Die Anteile des Elektroauto-Herstellers Tesla gaben im vorbörslichen Handel 0,6 Prozent nach und dürften ihre fast zweiprozentigen Verluste am Vortag folglich ausweiten./ck/mis