DAX 40 Ausblick: Anleger lassen nichts mehr anbrennen – Trump im Fokus

Zwischen den Jahren dürften Anleger tendenziell nichts mehr anbrennen lassen. In einem insgesamt sehr überschaubaren Wirtschaftskalender mangelt es aus Unternehmens- und Konjunktursicht ohnehin an Impulsen, zumal ein Teil der Investoren die eigenen Bücher ohnehin zugeklappt haben dürfte.

Auftragseingänge in den USA für langlebiger Güter gehen zurück

Zu Beginn der Handelswoche wurden in den USA die Auftragseingänge für langlebige Güter publik, welche mit minus 1,10 Prozent gegenüber dem Vormonat stärker zurückgingen als von Ökonomen im Vorfeld gedacht (-0,40 Prozent), nach insgesamt einem Plus in Höhe von 0,20 Prozent im Vormonat. Besagte Werte sind insofern bedeutend, da diese mit besonders hohen Ausgaben verbunden sind und somit Hinweise über die Aktivität in der US-Konjunktur abgeben können.