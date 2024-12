US-Anleihen: Kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich Freitag kaum verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,01 Prozent auf 108,64 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen lag bei 4,59 Prozent.

Dem Markt fehlte es nach den Weihnachtsfeiertagen an Impulsen. Es wurden am Freitag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Kurse haben sich in der Weihnachtswoche wenig bewegt, nachdem die US-Notenbank Fed in der Vorwoche die Anleihekurse belastet hatte. Sie hatte nach ihrer Zinssenkung am 18. Dezember die Erwartungen an weitere Lockerungen im kommenden Jahr gedämpft./jsl/he