Dieses Zitat von Warren Buffett solltest du dir für 2025 hinter die Löffel schreiben!

Was wird Warren Buffett wohl im Börsenjahr 2025 machen? Ehrlich gesagt: Das weiß ich nicht und das ist auch nicht unbedingt unser heutiges Thema. Aber ich erlaube mir zumindest eine Meinung dazu, was das Orakel von Omaha wohl im Hinblick auf die kommenden zwölf Monate denkt. Wobei auch das etwas Quatsch ist. Er denkt, obwohl er mittlerweile weit über 90 Jahre alt ist, als Investor schließlich nicht in so kurzen Zeiträumen.

Lange Rede, kurzer Sinn: Hier ist was ich denke, was Warren Buffett dir für das Börsenjahr 2025 mitgeben möchte. Es ist eine Aussage, die durchaus zwei verschiedene Gesichter haben kann.

Das Zitat von Warren Buffett für das Jahr 2025!

Im Endeffekt ist Warren Buffett ein Investor, der stets die Qualität und das Renditepotenzial eines Unternehmens in ein Verhältnis zum Preis setzt. Er achtet außerdem darauf, dass er nicht in Emotionen wie Angst oder Gier verfällt. Sein Ziel ist es, eine langfristig- und vernunft-orientierte Entscheidung zu treffen. Das wiederum würde ich dir auch für das kommende Börsenjahr 2025 mitgeben, indem ich dieses Zitat des Orakels von Omaha wiederhole:

Kurzfristig mag der Aktienmarkt zwar einem Schönheitswettbewerb gleichen, langfristig ist er jedoch eine Waage.

Aber was bedeutet diese Aussage von Warren Buffett insgesamt? Im Endeffekt sagt das Orakel von Omaha, dass es gewisse Phasen gibt, vor allem die kurzfristigen Phasen, in denen die Börse nicht rational ist. Einige Aktien werden gehypt und sind teuer. Andere fliegen unter dem Radar und sind günstige Chancen. Auf einer sehr einfachen Meta-Ebene ist das die kurze und prägnante Aussage, die der Starinvestor getätigt hat.

Wobei Warren Buffett einen einfachen Ansatz verfolgt. Nicht dem kurzfristigen Schönheitswettbewerb zu folgen. Nein, sondern er konzentriert sich darauf, wo ein möglichst großes und vorteilhaftes Ungleichgewicht für den Starinvestor besteht. Eigentlich eine sehr einfache Theorie. Aber wenn wir konkrete Handlungsempfehlungen für das Jahr 2025 ableiten wollen, können wir in verschiedene Richtungen denken.

Wie wir diese Aussage jetzt interpretieren

Für mich sind die Worte von Warren Buffett einerseits eine Warnung. Nämlich nicht dem Schönheitswettbewerb zu folgen. Gerade viele KI-Aktien haben im letzten Jahr bedeutend zugelegt und sind derart gestiegen, wie kaum eine andere Aktie. Es mag sein, dass einige von ihnen langfristig in ihre Bewertungen hineinwachsen. Aber bei einzelnen Aktien sehe ich eher ein Korrekturpotenzial. Wenn die Waage hier in den kommenden Jahren zuschlägt, könnte das die eine oder andere Aktie massiv einbrechen lassen.

Zugleich gibt es aber auch Aktien, die beim bisherigen Schönheitswettbewerb noch nicht mitgemacht haben. Das REIT-Segment zum Beispiel. Einige Small-Caps, die aufgrund der zuletzt hohen Zinsen nicht von dem positiven Markt-Momentum profitieren konnten. Oder auch Dividendenaktien, deren Renditen sich ebenfalls mit den hohen Zinsen messen lassen mussten. Solche Chancen mögen im Jahr 202 nicht attraktiv sein. Aber sie könnten, wenn die Waage auch hier zuschlägt, zu einer attraktiven Gesamtrendite beitragen.

Deshalb sage ich dir sehr deutlich: Für mich ist das Jahr 2025 ein Zeitraum, in dem wir ruhig stärker auf Warren Buffett hören sollten. Jedenfalls packe ich das auf meine Agenda und bin bei meiner Aktienauswahl überaus selektiv.

Der Artikel Dieses Zitat von Warren Buffett solltest du dir für 2025 hinter die Löffel schreiben! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

