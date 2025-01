ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für DHL Group auf 41 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group von 42,50 auf 41,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zudem zählt Analyst Alexander Irving die Bonner in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick wegen der niedrigen Bewertung nun zu seinen bevorzugten europäischen Logistiktiteln für 2025. DHL dürfte am stärksten von der anstehenden Geschäftserholung profitieren, auch wenn diese noch auf sich warten lasse, erklärte der Experte. Dagegen stehe die Containerreederei Moller-Maersk wegen der weiter bestehenden Überkapazitäten vor Herausforderungen./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.01.2025 / 21:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2025 / 06:00 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------