Microsoft plant eine Investition von rund 80 Milliarden Dollar in Rechenzentren – mehr als nur eine Zahl. Diese Entscheidung läutet ein neues Kapitel in der Unternehmensausgabe ein und übertrifft bisherige Anstrengungen. In seiner Videoanalyse geht Martin detailliert auf die Situation und die Auswirkungen auf die Aktie ein.