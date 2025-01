dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.01.2025 - 15.15 Uhr

KI-Anwendungen: Kion arbeitet mit Nvidia zusammen

FRANKFURT - Der Logistikspezialist Kion arbeitet künftig mit dem Chip-Giganten Nvidia und dem IT-Beratungsunternehmen Accenture zusammen, um Lieferketten zu optimieren. Ziele seien die Entwicklung neuer Warenlager und die Verbesserung bestehender Lager bei Firmen, teilte der Gabelstaplerhersteller in Frankfurt mit. Dafür nutzten Kion und Accenture von Nvidia entwickelte Technologie für Künstliche Intelligenz und Simulationen. Derartige Kooperationen und die Integrationen von KI-Anwendungen in bestehende und neue Produkte durch Unternehmen sind aktuell stark im Trend.

Japanischer Stahlkonzern kämpft um Übernahme von US-Rivalen

TOKIO - Der japanische Stahlriese Nippon Steel will die von US-Präsident Joe Biden blockierte Übernahme des amerikanischen Rivalen US Steel gerichtlich durchsetzen. Der Chef des japanischen Konzerns, Eiji Hashimoto, prangerte Bidens Entscheidung vor der Presse an; er hält sie für politisch motiviert. Die in den USA eingereichte Klage werde zeigen, dass sie trotz Bidens gegenteiliger Behauptung nicht aus Gründen der nationalen Sicherheit getroffen wurde. "Es gibt eine Chance, dass wir gewinnen können", sagte er. Man könne Bidens "illegale Intervention" nicht akzeptieren, wurde er zitiert.

CES/ROUNDUP: Samsung will Mini-Roboter fürs Zuhause auf den Markt bringen

LAS VEGAS - Samsung wird einen schon vor Jahren angekündigten kugelförmigen Roboter fürs Zuhause als Produkt auf den Markt bringen. Das Gerät mit dem Namen Ballie AI werde in diesem Jahr verfügbar sein, kündigte der Elektronik-Riese zum Auftakt der Technik-Messe CES in Las Vegas an. Zum Preis gab es weiterhin keine Angaben.

CES: Nvidia schrumpft KI-Supercomputer auf Schreibtisch-Format

LAS VEGAS - Der Chipkonzern Nvidia will einen KI-Supercomputer auf Schreibtische bringen. Firmenchef Jensen Huang stellte zum Auftakt der Technik-Messe CES in Las Vegas das kompakte Gerät mit dem Namen "Project Digits" vor. Damit sollen nach der Vorstellung von Nvidia Millionen Entwickler, Datenwissenschaftler oder auch Studenten an Software mit Künstlicher Intelligenz arbeiten können.

CES: Erster Teil von Toyotas Zukunftsstadt fertig

LAS VEGAS - Toyota hat nach drei Jahren Bauzeit den ersten Abschnitt seiner Zukunftsstadt mit dem Namen Woven City in Japan fertiggestellt. Mit der Zeit sollen rund 2.000 Bewohner in die Stadt einziehen, darunter Forscher, Toyota-Mitarbeiter und Ruheständler, wie Firmenchef Akio Toyoda am Rande der Technik-Messe CES in Las Vegas sagte.

Weitere Meldungen -Bayer beantragt China-Zulassung Prostatakrebs-Medikament für weitere Indikation -Konsumflaute belastet Intersport - Expansion auf Kurs -Meta beendet Zusammenarbeit mit Faktenprüfern in den USA -Alkohol, Süßes und Fleisch: Ladenhüter nach dem Fest -ROUNDUP 3: Warum Pendler immer länger warten müssen - 43 Stunden Stau -ROUNDUP: Softdrinks erhöhen Risiko für Diabetes und Herzkrankheiten -Wintersturm in den USA bringt Strom- und Flugausfälle -ROUNDUP: Sturmschäden bei der Bahn größtenteils behoben -Matthäus: BVB sollte Defensive im Winter verstärken

