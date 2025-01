EQS-News: QUANTRO Therapeutics erzielt Durchbruch in der transkriptomischen Arzneimittelforschung mit erstem erfolgreichen simultanen 10-Target-Multiplex-Screening

EQS-News: QUANTRO Therapeutics GmbH / Schlagwort(e): Konferenz/Research Update

QUANTRO Therapeutics erzielt Durchbruch in der transkriptomischen Arzneimittelforschung mit erstem erfolgreichen simultanen 10-Target-Multiplex-Screening



07.01.2025 / 14:30 CET/CEST

Presseinformation

QUANTRO Therapeutics erzielt Durchbruch in der transkriptomischen Arzneimittelforschung mit erstem erfolgreichen simultanen 10‑Target-Multiplex‑Screening

QUANTROs proprietäre, zeitaufgelöste transkriptomische Forschungsplattform beschleunigt das Target‑Screening in komplexen Indikationen wie Onkologie oder entzündlichen Erkrankungen

Dr. Michael Bauer, CEO von QUANTRO, besucht vom 13. bis 16. Januar 2025 die Biotech Showcase in San Francisco und nimmt am WuXi Global Forum teil

Wien, Österreich, 7. Januar 2025: QUANTRO Therapeutics (QUANTRO), ein Vorreiter bei der Entwicklung neuartiger, auf Transkriptionsfaktoren abzielender Krebstherapien, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein erstes simultanes 10-Target-Multiplex-Screening erfolgreich abgeschlossen hat. Hierbei wurden validierte Treffer sowie deren funktioneller Nachweis der zielgerichteten Aktivität für eine Vielzahl molekularer Targets erzielt. Dieser Meilenstein erweitert QUANTROs Möglichkeiten, seine innovative QUANTROseq®-Plattform als eine wegweisende Technologie im Kampf gegen Krankheiten zu etablieren, die durch transkriptionelle Dysregulation verursacht werden, wie z. B. Krebs oder entzündliche Erkrankungen.

Nach der erfolgreichen Etablierung seiner Technologie für einzelne oder duale molekulare Target-Screenings mit einer derzeitigen Kapazität von ca. einer Million Wirkstoffverbindungen pro Jahr, hat QUANTRO nun das erste simultane 10‑Target-Multiplex-Hochdurchsatz-Screening (HTS) abgeschlossen. Dieses Pilotprojekt, bei dem eine Bibliothek mit 10.000 Verbindungen gescreent wurde, erfüllte alle Qualitätskontrollkriterien und erreichte eine 100-prozentige Trefferquote sowohl für Positiv- als auch für Negativkontrollen. Außerdem konnten auf diesem Weg mit der QUANTROseq®-Plattform qualitativ hochwertige Treffer für die meisten der ausgewählten molekularen Targets identifiziert werden, einschließlich umfassender Erkenntnisse zu transkriptionellen Veränderungen sowie zur Wirksamkeit und Selektivität auf die ausgewählten Targets bei gleichzeitiger Minimierung von Off-Target-Effekten.

„Dieser Erfolg stellt einen erheblichen Durchbruch für QUANTRO und den gesamten Bereich der Arzneimittelforschung dar und schafft vollkommen neue Optionen für die Entdeckung neuartiger zielgerichteter Therapien,“ sagte Dr. Michael Bauer, CEO von QUANTRO. „Indem wir von einzelnen oder dualen Target-Screenings zu jetzt derzeit 10-Target Multiplex-Hochdurchsatz-Screenings übergehen, können wir effektiv ganze Wirkstoffbibliotheken für mehrere Targets analysieren und eröffnen so neue Möglichkeiten in der transkriptomischen Arzneimittelforschung. Die beispiellose Präzision und Tiefe an biologischen Informationen, die wir mit unserer QUANTROseq®-Plattform erzielen, gestattet uns nun die schnelle Entwicklung proprietärer Wirkstoffbibliotheken für eine Vielzahl molekularer Targets, einschließlich solcher, die bisher als therapeutisch nicht zugänglich galten.“

Treffen Sie QUANTRO auf der Biotech Showcase in San Francisco, USA, vom 13.-16. Januar 2025

QUANTRO wird auf der Biotech Showcase vertreten sein, einer wichtigen Investorenkonferenz für private und Micro-Mid-Cap-Biotechnologieunternehmen. Dr. Michael Bauer, CEO von QUANTRO, wird an dieser wichtigen Branchenveranstaltung teilnehmen, um QUANTROs innovativen Ansatz im Bereich der transkriptomischen Arzneimittelforschung und -entwicklung vorzustellen. Dr. Bauer steht für persönliche Gespräche mit Branchenführern und potenziellen Investoren zu strategischen Partnerschaften und Investitionsmöglichkeiten zur Verfügung, einschließlich der aktuellen Finanzierungsrunde von QUANTRO. Um ein Treffen zu vereinbaren, nutzen Sie bitte das Partneringsystem der Veranstaltung oder wenden Sie sich direkt an QUANTRO.

Darüber hinaus wird Dr. Bauer am 14. Januar am WuXi Global Forum 2025 teilnehmen, wo er von 14:30 bis 15:30 Uhr PST einen Executive Roundtable moderieren wird. Diese interaktive Sitzung soll persönliche und ausführliche Diskussionen ermöglichen, die den kooperativen und innovativen Charakter der Branche widerspiegeln.

Über QUANTRO:

QUANTRO Therapeutics ist ein Unternehmen für transkriptomische Arzneimittelforschung und -entwicklung, das sich auf den Aufbau einer hochinnovativen Pipeline von Modulatoren, Inhibitoren oder Degradatoren von Transkriptionsfaktoren, Transkriptionsregulatoren und Zellsignaltargets konzentriert. QUANTROs transkriptomische Forschungsplattform nutzt eine neuartige und patentierte Technologie zur Erstellung zeitaufgelöster Genexpressionsprofile, um therapeutisch bisher nicht zugängliche Transkriptionsfaktoren zu identifizieren.

Die Technologie ist einzigartig positioniert, um Veränderungen in der Genexpression im Zeitverlauf mit beispielloser Präzision und Sensitivität zu quantifizieren und so die Unzulänglichkeiten herkömmlicher RT-qPCR-basierter Technologien wie DRUG-seq zu überwinden, die sich darauf beschränken, nur die RNA-Menge zu messen, ohne Informationen über die Transkriptionsaktivität und -dynamik.

QUANTRO wurde 2019 als Spin-off der renommierten Forschungsinstitute IMBA und IMP in Wien, Österreich, gegründet. Seit 2020 wird das Unternehmen von Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF) und Evotec als Seed-Investoren unterstützt. In den Jahren 2020 und 2023 wurden insgesamt 11 Millionen Euro in meilensteinabhängigen Tranchen eingeworben, ergänzt durch nicht näher bezifferte Erlöse aus einer strategischen Zusammenarbeit zu ausgewählten Onkologie-Targets mit Boehringer Ingelheim Oncology.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.quantro-tx.com.

Kontakt

QUANTRO Therapeutics GmbH

Dr. Michael Bauer, CEO

E-Mail: Kontakt | QUANTRO

Telefon: +43 122 66001

Medienkontakt MC Services AG

Dr. Cora Kaiser, Dr. Johanna Kobler

E-Mail: quantro@mc-services.eu

Telefon: +49 89 210228 0

