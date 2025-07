EQS-Adhoc: edding Aktiengesellschaft: Prognoseanpassung an das Marktumfeld

EQS-Ad-hoc: edding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung

edding Aktiengesellschaft: Prognoseanpassung an das Marktumfeld



16.07.2025 / 10:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Niedrigere Umsatzerwartungen aufgrund herausforderndem Marktumfeld führen zu einem angepassten Prognosekorridor

Geschäftsentwicklung der beiden großen Business Units hinter der ursprünglichen Erwartung

Gemäß vorläufigen Zahlen wurden im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 Konzernumsatzerlöse in Höhe von EUR 71,4 Mio. (Vorjahr: EUR 77,7 Mio.) erzielt. Nach einem guten Start ins Geschäftsjahr, macht sich zunehmend eine stark zurückhaltende Investitionsbereitschaft bemerkbar. Das Wachstum im ersten Halbjahr war sowohl in der Business Unit Mark & Make (in 2025 zusammengefasste Business Units Office & Industry Supplies und Creative & Home) mit starken Rückgängen insbesondere in Deutschland und der Türkei und auch in der Business Unit Collaboration @ Work (COWO), negativ beeinflusst.

Aufgrund des herausfordernden Marktumfelds, einer Verschlechterung der makroökonomischen Wirtschaftslage und der damit einhergehenden zurückhaltenden Investitionsbereitschaft bleiben die Ergebnisse der wichtigsten Business Units der edding Gruppe (Mark & Make sowie COWO) hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück. Die Konzernumsatzerlöse werden voraussichtlich vor allem in der Business Unit COWO niedriger als geplant ausfallen, was im Wesentlichen auf die Geschäftsentwicklung in Deutschland zurückzuführen ist. Die Umsatzerlöse der Business Unit Mark & Make liegen ebenfalls deutlich unter Plan, getrieben durch den Heimatmarkt Deutschland sowie eines äußerst schwierigen Marktumfelds in der Türkei. Im Geschäftsjahr 2025 können diese Auswirkungen auf das Ergebnis nur teilweise durch ein verbessertes Kostenmanagement kompensiert werden.

Die edding Gruppe reduziert daher den Prognosekorridor der Konzernumsatzerlöse auf EUR 142,0 Mio. bis EUR 154,0 Mio. (zuvor: EUR 158,0 Mio. bis EUR 173,0 Mio.). Das Konzernbetriebsergebnis nach IFRS (EBIT) wird jetzt im Bereich EUR 0,0 Mio. bis EUR 3,0 Mio. (zuvor: EUR 3,0 Mio. bis EUR 6,0 Mio.) erwartet.

Die oben genannten Entwicklungen wirken sich auch auf den Einzelabschluss der edding AG nach HGB aus, können dort jedoch voraussichtlich durch Einsparungen und Einmalerträge überkompensiert werden; das Nettoergebnis der Muttergesellschaft wird nun voraussichtlich zwischen EUR -1,5 Mio. und EUR +0,5 Mio. liegen (vorher: EUR -3,0 Mio. bis EUR -1,0 Mio.).

Aufgrund der aktualisierten erwarteten Entwicklungen in 2025 erachtet die edding Gruppe auch die mittelfristigen finanziellen BSC-Ziele (Konzern-Bruttoumsatzerlöse und Konzern-EBIT) für 2026 nicht mehr für erreichbar.

Im Zuge der dargestellten Entwicklung wurden frühzeitig gezielte Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung eingeleitet. Diese sind darauf ausgerichtet, die Profitabilität der edding Gruppe schrittweise zu steigern und zukünftig substanzielle Einsparpotenziale zu realisieren – ohne dabei die strategische Entwicklung zu gefährden.

Konkretere Informationen zu den laufenden Maßnahmen sowie ein aktualisierter Ausblick zu den mittelfristigen finanziellen BSC-Zielen werden im Halbjahresbericht veröffentlicht, der am 14. August 2025 erscheint.

Über die edding Gruppe:

Das Familienunternehmen edding wurde 1960 in Hamburg gegründet und besitzt über sechs Jahrzehnte Expertise in Entwicklung, Produktion und Vertrieb von zuverlässigen und hochwertigen Markenprodukten. Zu den grundlegenden Werten des Unternehmens zählt die Verantwortung gegenüber der Umwelt und Gesellschaft. Im Zuge der aktuellen strategischen Transformation rückt nachhaltiges Handeln für die edding Gruppe noch stärker in den Mittelpunkt: Als profit-for Unternehmen sieht der Mittelständler wirtschaftlichen Erfolg nicht mehr als das Hauptziel, sondern als die Voraussetzung, um sich für ökologische und soziale Verbesserungen einzusetzen. Dabei geht es darum, das eigene Handeln in erster Linie am Wohl des Planeten und der Gesellschaft auszurichten und gleichzeitig wirtschaftlich zu sein. Für die profit-for Strategie wurde das Familienunternehmen 2024 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen ausgezeichnet.

Unter der Dachmarke der edding Gruppe bietet das Unternehmen mit den Marken edding, Legamaster und Playroom weltweit langlebige und hochwertige Produkte und Lösungen für den privaten und gewerblichen Bedarf. Das Portfolio umfasst Marker und Schreibgeräte, Produkte der visuellen Kommunikation, wie Flipcharts, Whiteboards und e-Screens sowie innovative digitale Anwendungen.

Im Jahr 2024 wurde ein Konzernumsatz in Höhe von 156,0 Mio. EUR mit im Jahresdurchschnitt 724 Mitarbeitenden erwirtschaftet.

Erläuterung EBIT als alternative Leistungskennzahl: EBIT ist die Abkürzung für „Earnings Before Interest and Taxes“. Gesamtleistung abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Abschreibungen (inklusive auf Nutzungsrechte im Sinne des IFRS 16), zuzüglich sonstiger betrieblicher Erträge und abzüglich sonstiger betrieblicher Aufwendungen. Das EBIT ist die wichtigste Kennziffer zur Ergebnissteuerung im edding Konzern. Es erfolgt keine Bereinigung um etwaige außergewöhnliche Aufwendungen oder Erträge.

Ahrensburg, 16. Juli 2025

edding Aktiengesellschaft

Der Vorstand

____________________________

Kontakt:

edding Aktiengesellschaft

Frau Hadewych Vermunt (Vorstand/Finanzen)

Tel.: +49 (0)4102 808 200

Fax.: +49 (0)4102 808 204

E-Mail: investor@edding.de

Ende der Insiderinformation

