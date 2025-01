Insa-Chef: Musk nimmt AfD Image der "Unberührbaren"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Seeon (Reuters) - Der Wahlaufruf des umstrittenen US-Milliardärs Elon Musk für die AfD wird nach Einschätzung des Insa-Meinungsforschungsinstituts der Partei indirekt helfen.

"Es wird der Aufmerksamkeit der AfD helfen, dass Musk sich so geäußert hat", sagte Insa-Chef Hermann Binkert im Reuters-TV-Interview. Ob sich das dann anschließend in Wählerstimmen für die Partei ummünzen lasse, sei unklar. "Da weiß man nicht, was alles noch passiert und wie stark dann dieser aktuelle Effekt letztlich sein wird. Aber die Aufmerksamkeit hat es sicherlich gesteigert", meint Binkert. Zudem habe der Tesla-Chef mit seinen Äußerungen das Image ein Stück weit gebrochen, dass die AfD zu den "Unberührbaren" gehöre.

In mehreren Umfragen haben sich die Werte für die AfD bisher nach dem Anschlag in Magdeburg und den Ausfällen von Musk gegen Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie seinen Wahlaufruf für die rechtspopulistische Partei kaum verändert. Sie liegt auf dem zweiten Platz hinter der Union. Binkert sagte, dass der Ansatz von CDU und CSU bei Wählern offensichtlich ankomme, einen Politikwechsel erreichen zu wollen. "Das Entscheidende wird sein, dass man den nachher umsetzt." Binkert hält es für möglich, dass es zwischen Grünen und SPD noch zu Veränderungen im Wählerverhalten kommen wird. Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck komme besser an als Kanzler Olaf Scholz (SPD), auch in den jeweils eigenen Reihen, sagte er.

