Marktgespräch am 08.01.2025: Lothar Albert & Lars Erichsen

Ein Rückblick auf 2024 bestätigt den Highflyer Bitcoin: die Ansage, dass die 100.000 US-Dollar-Marke zum Jahresende geknackt werde, war von vielen positiv gestimmten Analysten und Tradern zu hören, während die Gegenseite Gründe für das Nichterreichen ins Feld führte. Doch wir sahen am Ende einen sechsstellige Wert - sogar auf Basis des Euros. Ein bullishes Szenario ist weiter gegeben im Jahr 2025. Ebenso Long-wertig zeigen sich Tesla und Palantir: die Märkte zwei und drei in unserer Analyse. Der E-Auto-Hersteller ist fundamental hoch bewertet, die Aktie ebenso wie bei Palantir in der Korrektur - und damit günstiger einzukaufen. Bei Tesla stellt das Duo Trump/Musk eine kaufkraftstarke Maschinerie dar, von der auszugehen ist, in den nächsten Jahren weiter steigende Kurse zu sehen. Auch die Palantir-Aktie zeigt sich beflügelt, was nicht nur den Gründer Peter Thiel erfreuen dürfte. Zu guter Letzt sehen wir das kanadische Unternehmen Freeport Resources, welches einen mittelfristigen Abwärtstrend zeigt, jedoch mit der vorherigen Bodenfindung als möglicher Long-Kandidat mit einer Laufzeit von 18 bis 24 Monaten gilt. Kupfer und Gold sind übrigens die beiden Rohstoffe, die das Unternehmen hervorbringt. Vor einem Invest sollte auch hier die aktuelle Bodenbildung abgeschlossen sein, um das stets vorhandene Risiko zu reduzieren.

