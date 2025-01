About You mit schwachem Umsatzplus - Geschäftskundensparte stark

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Vor der geplanten Übernahme durch den Rivalen Zalando hat sich das Umsatzwachstum von About You verlangsamt.

Auch beim operativen Gewinn verbesserte sich der Online-Modehändler den am Donnerstag veröffentlichten Quartalsergebnissen zufolge nur leicht. Ein Lichtblick war allerdings erneut die Geschäftskunden-Sparte Scayle, die überproportional zulegte.

Die wiederkehrenden Lizenzumsätze für die Software "Scayle", mit der etwa 200 Unternehmen ihre eigenen Online-Shops betreiben, seien um etwa 30 Prozent gestiegen, teilte About You mit. Die Gesamterlöse dieser Sparte hätten um knapp sieben Prozent auf 55 Millionen Euro zugelegt. Dabei habe sich die operative Marge auf 34,1 Prozent von 22,9 Prozent im vorangegangenen Quartal verbessert. Insgesamt lag dieser Wert bei 3,6 Prozent.

Der Konzernumsatz wuchs im Jahresvergleich um 1,3 Prozent auf 558,9 Millionen Euro. Analysten hatten mit 584,3 Millionen Euro gerechnet. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 hatte About You ein fast doppelt so hohes Plus verbucht. Der bereinigte Betriebsgewinn lag im abgelaufenen Vierteljahr mit 20,1 Millionen nur knapp über dem Wert aus dem Vorjahreszeitraum.

