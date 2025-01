BAKER HUGHES - Drei charttechnische Ausrufezeichen

Wann immer sehr, sehr langfristige Trends gebrochen werden, sollten Anlegerinnen und Anleger ganz genau hinschauen. Genau das ist die Ausgangslage bei der Baker Hughes-Aktie, denn zuletzt gelang es hier den Abwärtstrend seit Herbst 2007 (akt. bei 34,83 USD) zu den Akten zu legen. Charttechnisch noch wichtiger ist aber die inzwischen vervollständigte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation – definiert durch die Tiefpunkte bei 20,09/9,12/20,42 USD (siehe Chart). In der Summe liegen die von uns immer wieder zitierten „zwei T’s“ vor: Trendwende plus Trendbruch. Beides zusammen legt oftmals den Grundstein für eine nachhaltige Wende zum Besseren. Das Sahnehäubchen bildet noch eine zweite konstruktive Chartformation vor. Gemeint ist das Dreiecksmuster der letzten gut zwei Jahre. Die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 50 USD definieren aktuell ein erstes Anlaufziel, während das beschriebene Dreieck sogar ein Kursziel im Bereich von 60 USD bereithält. Um den beschriebenen Ausbruch keinem unnötigen Risiko auszusetzen, gilt es in Zukunft, das Julihoch bei 39,05 USD nicht mehr zu unterschreiten.

BAKER HUGHES (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart BAKER HUGHES

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

