IRW-News: ACCESSWIRE News Network : IXOPAY und Riskified kündigen Zusammenarbeit an, um die Betrugsbekämpfung und Zahlungsabwicklung auf Unternehmensebene zu verbessern

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : IXOPAY und Riskified kündigen Zusammenarbeit an, um die Betrugsbekämpfung und Zahlungsabwicklung auf Unternehmensebene zu verbessern

Die Zusammenarbeit wird E-Commerce-Kunden dabei unterstützen, ihre Geschäfte dank kanalübergreifender Zahlungsorchestrierung mit KI-Betrugserkennung sicher auszubauen

LEHI, UT und NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 9. Januar 2025 / IXOPAY, eine führende Plattform für die Zahlungsorchestrierung auf Unternehmensebene, und Riskified (NYSE:RSKD), ein führender Anbieter von Betrugs- und Risikoanalysen im E-Commerce, kündigten heute eine strategische Zusammenarbeit an, um die Zahlungssicherheit zu steigern, Betrugsaktivitäten zu verringern und die Widerstandsfähigkeit bei Zahlungsvorgängen zu verbessern. Mit zunehmender Komplexität der globalen Zahlungsökosysteme werden auch die damit verbundenen Risiken zunehmend komplexer. IXOPAY und Riskified arbeiten zusammen, um Unternehmen eine nahtlose, sichere und effiziente Möglichkeit zu bieten, ihre Zahlungsorchestrierung zu verbessern und Betrugsbedrohungen effektiv abzuwehren.

Diese Zusammenarbeit kombiniert die Funktionen von IXOPAY zur Zahlungsorchestrierung, Tokenisierung und flexiblen Zahlungsoptimierung mit der KI-gestützten Plattform von Riskified zur Betrugs- und Risikoanalyse. Unternehmen, die diese kombinierte Lösung verwenden, haben die Möglichkeit, Verkaufsabschlüsse (Sales Conversion) zu steigern, indem sie falsche Ablehnungen von Transaktionen reduzieren, die Sicherheit verbessern, um betrügerische Rückbelastungen zu minimieren, und Zahlungsflüsse für reibungslose Kundenzahlungen zu optimieren. Dies ermöglicht das Wachstum von Händlern bei gleichzeitiger Minimierung der Risiken.

Die Mission von IXOPAY, eine umfassende, sichere Plattform für die Zahlungsorchestrierung bereitzustellen, wird durch unsere spannende Zusammenarbeit mit Riskified weiter vorangetrieben, so Brady Harris, CEO von IXOPAY. Die Technologie von Riskified auf Basis des maschinelles Lernens verbessert unsere Fähigkeit, betrügerische Aktivitäten zu erkennen und Rückbuchungen zu reduzieren. Dadurch wird unser Engagement für die Sicherung von Umsätzen und die Genehmigung legitimer Transaktionen weiter gestärkt.

Unsere Partnerschaft mit IXOPAY ist ein bedeutender Schritt nach vorn, um Händlern dabei zu helfen, ihre Zahlungsprozesse zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu verbessern, so Eido Gal, CEO von Riskified. Durch die Integration der kanalübergreifenden Zahlungsabwicklung stärken wir unsere Betrugspräventionsfunktionen und verbessern gleichzeitig das Transaktionserlebnis für Händler und Verbraucher.

Die Zusammenarbeit von IXOPAY und Riskified wird Super.com einen Marktvorteil bei Endkunden und Reisebüros bieten, so Sarah Boehmer, Senior Director of Payment Processing & Fraud Strategy bei Super.com. Die einheitliche Lösung ermöglicht uns, eine Kreditkartennummer zu erfassen und sie sicher an unsere Reisepartner weiterzuleiten, während die PCI-Konformität von Super.com gewährleistet ist und unsere Kunden vor Betrug geschützt sind.

Die Zusammenarbeit von IXOPAY und Riskified wurde initiiert, um die Zahlungsabwicklung durch die Integration von KI-gestützter Betrugserkennung zu verbessern. Damit werden die Betriebskosten gesenkt, indem manuelle Überprüfungen minimiert werden, und die Kundenzufriedenheit verbessert, indem falsche Ablehnungen und andere Transaktionsunterbrechungen umgangen werden. Die kombinierte Lösung trägt dazu bei, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen, auf Bedrohungen in Echtzeit zu reagieren und die adaptive Zahlungsweiterleitung zu verbessern. Gleichzeitig werden robuste netzwerkweite Analysen bereitgestellt, um die Gesamtleistung des E-Commerce zu steigern.

Um mehr über die sich entwickelnde E-Commerce-Orchestrierung zu erfahren, sichern Sie sich Ihre Einladung zur Teilnahme am Networking-Empfang von Riskified und IXOPAY in New York City am Vorabend der NRF 2025 am 11. Januar, und besuchen Sie den NRF-Stand von Riskified (3675) in der Zeit vom 12. bis 14. Januar.

Weitere Einzelheiten zur Partnerschaft finden Sie unter https://go.ixopay.com/partner/riskified.

Über IXOPAY

IXOPAY ist ein führender Anbieter von Zahlungsorchestrierungslösungen auf Unternehmensebene, der Unternehmen weltweit eine vollständig integrierte Plattform mit flexiblen Modulen für die Zahlungsoptimierung zur Verfügung stellt. Mit einer einzigen Programmierschnittstelle (API) und einer skalierbaren Zahlungsarchitektur bietet IXOPAY Firmen die Möglichkeit, ihre Zahlungssysteme zu vereinfachen sowie sicherer und auch resilienter zu machen. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.ixopay.com; folgen Sie uns bitte auch auf LinkedIn.

Über Riskified

Mit Riskified (NYSE:RSKD) können Unternehmen ihr E-Commerce-Wachstum mittels Risikominimierung steigern. Viele der weltweit größten Marken und börsennotierten Unternehmen mit Online-Vertrieb vertrauen auf Riskified, um einen garantierten Schutz vor Rückbuchungen zu gewährleisten, Betrug und Richtlinienmissbrauch in großem Umfang zu bekämpfen und die Kundenbindung zu verbessern. Die KI-gestützte Plattform zur Betrugs- und Risikoanalyse von Riskified wird von dem größten Team von E-Commerce-Risikoanalysten, Datenwissenschaftlern und Forschern entwickelt und gepflegt. Sie analysiert die individuelle Person hinter jeder Interaktion, um Entscheidungen in Echtzeit und zuverlässige identitätsbasierte Erkenntnisse zu liefern. Riskified wurde von CNBC zu den weltweit führenden Fintech-Unternehmen 2024 gezählt. Weitere Informationen finden Sie unter riskified.com.

