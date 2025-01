Eon-Aktie strauchelt - Verkauf in Rumänien auf der Kippe

Der Versorger Eon will sein Geschäft in Rumänien an einen Wettbewerber aus Ungarn verkaufen - doch der Deal steht auf der Kippe. Die Aktie verlor daher am Freitag über zwei Prozent.

Die Aktie des Energiekonzerns Eon ist nach Berichten über einen möglicherweise scheiternden Verkauf von Geschäften in Rumänien an den ungarischen Versorger MVM unter Druck geraten.

Das Papier verlor am Freitag zeitweise mehr als zwei Prozent an Wert. Zuvor hatte die "Financial Times" den rumänischen Energieminister Sebastian Burduja mit den Worten zitiert, der geplante Verkauf des Eon-Pakets in Höhe von 68 Prozent an Eon Energie Romania könne aus Sicherheitsgründen blockiert werden. Hintergrund seien die engen Beziehungen Ungarns zu Russland. Die rumänische Regierung werde kein russisches Gas ins Land lassen.

Die Essener wollen die Geschäfte in Rumänien an den ungarischen MVM-Konzern verkaufen. Burduja verwies auf den Fall des spanischen Zugherstellers Talgo, der ebenfalls auf Interesse in Ungarn gestoßen war. Die Regierung in Madrid hatte ihr Veto eingelegt. Eon wollte sich am Freitag nicht zu dem Fall äußern. Auch von MVM war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Eon Energie Romania ist mit rund 3,4 Millionen Kunden einer der größten Versorger in Rumänien.

