Pressestimme: 'OM-Mediengruppe' zu Absatz von Elektro-Autos

VECHTA/CLOPPENBURG (dpa-AFX) - Die "OM-Mediengruppe" zum Absatz von Elektro-Autos:

"Die E-Auto-Industrie hat es ohnehin schwer, sich gegen eine starke Lobby und die im deutschen Raser-Paradies weit verbreitete Grundskepsis zu behaupten. Dabei sind Elektroautos besser als ihr Ruf: Die Vorurteile "geringe Reichweite" und "fehlende Lade-Infrastruktur" greifen hier auf dem Land zum Beispiel kaum. Ein Großteil der Bürger kann die Akkus zu Hause aufladen. Strecken mit 400 Kilometern am Stück stehen doch eher selten an. Falls doch: In einer kleinen Kaffeepause unterwegs können Auto und Fahrer Energie nachtanken. Wo ein Wille ist, ist auch eine Ladesäule."/yyzz/DP/men