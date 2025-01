Tesla stellt überarbeitetes Model Y in China vor

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Shanghai (Reuters) - Der US-Elektroautobauer Tesla will mit einer überarbeiteten Version seines Bestsellers Model Y in China wieder Boden gutmachen.

Das Fahrzeug solle gut fünf Prozent mehr kosten als der Vorgänger und ab März ausgeliefert werden, hieß es am Freitag über den Social-Media-Dienst Weibo. Auch in anderen asiatischen Ländern werde das Modell verkauft. Unklar war zunächst, wann das Fahrzeug in Nordamerika und Europa auf den Markt kommen soll.

Tesla hatte das Model Y 2020 auf den Markt gebracht. 2023 war es das meistverkaufte Fahrzeug weltweit. Im vergangenen Jahr gab der Absatz jedoch nach, unter anderem wegen der harten Konkurrenz in China und der schwächeren Nachfrage nach Elektroautos in vielen anderen Märkten.

(Bericht von Zhang Yan und Brenda Goh, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)