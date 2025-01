Die jüngsten Wirtschaftsdaten deuten auf einen anhaltenden Inflationsdruck hin, was die Zentralbanken vor neue Herausforderungen stellt.

Wir schließen eine weitere verkürzte Handelswoche ab, in der der Markt recht kräftig hin und her schwankte, bevor er nicht nur niedriger schloss, sondern im bisherigen Jahresverlauf ins Minus rutschte. Der S&P 500 fiel um fast zwei Prozent. Der Nasdaq 100 fiel sogar noch stärker. Am härtesten hat es wieder mal den Russel 2000 getroffen, der mehr als 3,5 Prozent verlor.