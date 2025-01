Die Freude an den Börsen über den Wahlsieg Donald Trumps könnte sich noch als Strohfeuer erweisen und die optimistischen Prognosen schließlich ad absurdum führen.

Bereits vor der Amtseinführung von Donald Trump sorgt er geopolitisch für Unruhe. So spricht er von einem Anschluss Kanadas und Grönlands, und auch den Panamakanal will er vereinnahmen. Der Golf von Mexiko soll zukünftig „Golf von Amerika“ heißen. Um dies zu erreichen, schloss er auf Nachfragen den Einsatz militärischer Mittel nicht aus. Natürlich weiß niemand, wie viel von dem, was Trump sagt, tatsächlich ernst gemeint oder was nur Bluff ist, um Deals zu erzwingen. Aber Mut macht das Ganze nicht.