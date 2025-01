Bitcoin Kurs unter 93.000 Dollar – Das ist diese Woche wichtig

Der nach Marktgröße wichtigste Kryptowert Bitcoin notiert zu Wochenbeginn zunächst knapp unterhalb von 93.000 Dollar. Nach dem jüngsten US-Jobbericht blicken Anleger in den kommenden Tagen insbesondere auf die Publikation neuer Teuerungsdaten in den Vereinigten Staaten. Damit dürfte eine Woche vor der offiziellen Amtseinführung Donald Trumps wieder die Geldpolitik verstärkt für Gesprächsstoff sorgen.

US-Arbeitsmarktdaten deutlich stärker als gedacht – Arbeitslosenquote sinkt auf 4,1 Prozent

Zu Wochenbeginn könnten Anleger weiterhin die Ergebnisse der jüngsten Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten verarbeiten. Außerhalb der Landwirtschaft wurden in der größten Volkswirtschaft der Welt im Dezember 256.000 neue Jobs geschaffen und damit deutlich mehr als gedacht (160.000), nach revidierten 212.000 Einheiten (zuvor: 227.000) aus November. Auch die separat ermittelte Arbeitslosenquote ging in diesem Zusammenhang von 4,2 Prozent auf 4,1 Prozent zurück.

Die Stärke vom US-Arbeitsmarkt dürfte die Zinssenkungsfantasien weiter eingetrübt haben, was zulasten von riskanten und zinslosen Anlagen wie Bitcoin geht.