Sonova Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz

Sonova präsentiert auf der J.P. Morgan 2025 Healthcare Conference



13.01.2025 / 18:00 CET/CEST





Group Media & Investor Release

Staefa (Schweiz), 13. Januar 2025 – Sonova Holding AG (SWX: SOON), ein führender Anbieter innovativer Hörlösungen, gibt bekannt, dass CEO Arnd Kaldowski heute die Strategie von Sonova sowie einen Überblick über die aktuellen Geschäftsentwicklungen auf der J.P. Morgan 2025 Healthcare Conference in San Francisco, Kalifornien, präsentieren wird. Die Präsentation findet am Montag, den 13. Januar 2025, um 19:30 Uhr Mitteleuropäischer Zeit (MEZ) / 10:30 Uhr US-Pazifischer Standardzeit (PST) statt und wird als PDF unter folgendem Link verfügbar sein: https://www.sonova.com/de/investorenpraesentationen.

Arnd Kaldowski, CEO von Sonova, sagt: „Angesichts der positiven Entwicklung in unseren vier Geschäftsbereichen freuen wir uns, auf der J.P. Morgan Healthcare Conference zu präsentieren. Im zweiten Geschäftshalbjahr sehen wir vor allem eine weiterhin starke Marktresonanz auf die neuen Phonak-Hörgeräteplattformen Infinio und Sphere Infinio sowie eine verbesserte Umsatzdynamik in unserem Audiological-Care-Geschäft. Basierend auf diesen Entwicklungen bestätigen wir unseren Ausblick für das laufende Geschäftsjahr, der unser Bekenntnis zu nachhaltigem Wachstum und Wertschöpfung für unsere Aktionäre widerspiegelt.“

– Ende –

Kontakte:

Investor Relations

Thomas Bernhardsgrütter +41 58 928 33 44

ir@sonova.com

Media Relations

Karl Hanks +41 76 367 72 56

mediarelations@sonova.com

Über Sonova

Sonova ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen rund um das Thema Hören: von persönlichen Audiogeräten und drahtlosen Kommunikationslösungen über audiologische Dienstleistungen bis hin zu Hörgeräten und Cochlea-Implantaten. Die 1947 gegründete Gruppe hat ihren Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz.

Sonova ist in vier Geschäftsfeldern tätig – Hörgeräte, Audiological Care, Consumer Hearing und Cochlea-Implantate. Die Gruppe ist im Markt durch die Kernmarken Phonak, Unitron, AudioNova, Sennheiser (unter Lizenz) und Advanced Bionics sowie regional etablierte Marken vertreten. Über ein breites globales Vertriebsnetzwerk betreut Sonova eine stetig wachsende Anzahl von Kunden in mehr als 100 Ländern.

Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte die Gruppe einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 610 Mio. Die mehr als 18'000 Mitarbeitenden von Sonova verfolgen gemeinsam eine Vision – eine Welt zu schaffen in der jeder in den Genuss des Hörens kommt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonova.com.

Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält Zukunftsaussagen, die keinerlei Garantie bezüglich der zukünftigen Leistung gewähren. Diese Aussagen widerspiegeln die Auffassung des Managements über zukünftige Ereignisse und Leistungen des Unternehmens zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die sich aus – aber nicht abschliessend – zukünftigen globalen Wirt¬schaftsbedingungen, Devisenkursen, gesetzlichen Vorschriften, Marktbedingungen, Aktivitäten der Mitbewerber sowie anderen Faktoren, die ausserhalb Sonovas Kontrolle liegen, ergeben könnten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Jede vorausschauende Aussage gibt die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie gemacht wurde. Sonova übernimmt keine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Ende der Medienmitteilungen



Sprache: Deutsch Unternehmen: Sonova Holding AG Laubisrütistrasse 28 8712 Stäfa Schweiz Telefon: +41 58 928 33 33 E-Mail: ir@sonova.com Internet: www.sonova.com ISIN: CH0012549785 Valorennummer: 12549785 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2066739

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2066739 13.01.2025 CET/CEST