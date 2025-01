US-Anleihen: Kaum verändert nach jüngsten Kursverlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Montag nach den Verlusten vom vergangenen Freitag vorerst stabilisiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel im frühen Handel um 0,01 Prozent auf 107,38 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen lag bei 4,79 Prozent.

Am Freitag hatte ein überraschend starker Beschäftigungsbericht der US-Regierung für Dezember noch für deutlichen Auftrieb bei den Renditen gesorgt. Der robuste Arbeitsmarkt dämpfte die Spekulation auf weitere Zinssenkungen.

Der Beginn der Handelswoche verlief am US-Anleihemarkt ohne größere Impulse. Im Tagesverlauf wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Das Interesse richtete sich bereits auf neue Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA. Diese werden am Mittwoch erwartet. Die Inflationsdaten für Dezember könnten neue Hinweise für die weitere Geldpolitik in der größten Volkswirtschaft der Welt liefern./jkr/he