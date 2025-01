Börsen zu Wochenstart weiterhin volatil

Europas Börsen und US-Tech schwach

Chinas Exporte 2025 mit Gegenwind

Ruhe vor dem Ereignisreigen

Investoren sahen sich zu Beginn der Woche weiterhin mit einem uneinheitlichem Marktbild konfrontiert. Während die europäischen Börsen gestern durchweg im Minus schlossen, konnte der S&P 500 nach Verlusten in den ersten Handelsstunden am Ende doch noch ein kleines Plus von 0,16 % verbuchen. Zyklische Werte wie der Energie- und der Immobiliensektor performten dabei aber deutlich besser als der Tech-Sektor. Werte wie Apple oder Nvidia schlossen mit einem Tagesminus von 1 % bzw. 2 % nahtlos an die Verluste der Vorwoche an. Neben der anhaltenden Unsicherheit über das Ausmaß künftiger Zinsschritte der Fed lasten auch die Risiken einer stärker protektionistischen US-Handelspolitik sowie geopolitischer Spannungen auf dem Sektor.Auf mehr Gegenwind aus den USA wird sich auch die Regierung in Peking einstellen müssen. Die gestern vorgelegten Handelszahlen für Dezember zeigten in Summe zwar ein positives Bild, aber die starke Exportdynamik des letzten Jahres (Anstieg des Exportüberschusses um 21 % im Vergleich zu 2023) könnte in diesem Jahr einen Dämpfer erleiden. Nach jüngsten Berichten arbeiten Berater im Umfeld des neuen Präsidenten Trump unter anderem an Plänen einer schrittweisen, aber stetigen Anhebung von Importzöllen im Ausmaß von 2 % bis 5 % pro Monat. Damit verdichten sich ähnliche Hinweise, die bereits in der Vorwoche in den Medien lanciert wurden. Diese Vorgehensweise wäre zumindest weniger konfrontativ im Vergleich zu den Drohungen während des Wahlkampfs. An den Börsen in Fernost kam diese Nachricht heute Früh daher gut an. Der chinesische Leitindex CSI 300 sprang als Folge der Berichte um über 2 % in die Höhe, während der Dollar zuletzt schwächer notierte. Ob Trump am Ende aber auf seine Berater hören wird, steht auf einem anderen Blatt. In China selbst ist man sich der Risiken jedenfalls bewusst. Neben einer stetigen Diversifizierung der Exporte in Richtung Schwellenländer werden auch die Rufe nach einer Neuaufstellung der Wirtschaft lauter. So machte beispielsweise der Zentralbankchef Pan Gongsheng gestern bei einer Veranstaltung in Hong Kong klar, dass der starke Fokus auf Investitionen nicht mehr zeitgemäß sei und das chinesische Wachstumsmodell der Zukunft dem Konsum mehr Bedeutung zumessen müsse.Aus Börsensicht ist der heutige Dienstag im Vergleich zum Rest der Woche relativ ereignisarm. Neben Daten zu den US-Produzentenpreisen beginnt in Übersee heute auch die Anhörung der Minister der zukünftigen Regierung. Dabei werden die Augen vor allem auf den ehemaligen Fox-Moderator Pete Hegseth gerichtet sein. Seine Nominierung zum Verteidigungsminister war zuletzt nicht nur unter Demokraten, sondern auch unter Republikanern umstritten. Ersten Berichten zufolge dürfte er aber nun eine Mehrheit im Senat hinter sich haben.