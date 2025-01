DAX-FLASH: Leitindex fängt sich nach Rückschlag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Korrektur im Dax scheint zunächst beendet: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt ein halbes Prozent höher auf 20.238 Punkte. Zum Wochenauftakt war der Dax zwischenzeitlich auf 20.025 Punkte zurückgekommen, nachdem er in der Vorwoche noch 20.480 Punkte erreicht hatte - in Sichtweite seines Rekords von Mitte Dezember bei 20.522 Punkten.

Der Dow Jones Industrial startete am Vorabend auf dem tiefsten Niveau seit Anfang November eine Erholung - trotz hartnäckiger Sorgen, dass die US-Notenbank Fed mit weiteren Zinssenkungen zunächst abwartet oder sie sogar wieder anheben könnte. Die Indizes der Technologiebörse Nasdaq schlossen zwar im Minus, konnten sich aber deutlich von den Tagestiefs absetzen. Der Auswahlindex Nasdaq 100 drehte damit an seiner 100-Tage-Linie./ag/zb