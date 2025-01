dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 14.01.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 3/Kreise: China prüft Verkauf von Tiktok in den USA an Musk

NEW YORK - In der chinesischen Regierung wird laut Medienberichten ein Verkauf des vom Aus bedrohten US-Geschäfts von Tiktok an Tech-Milliardär Elon Musk erwogen. So sei in Peking die Option diskutiert worden, dass Musks Online-Plattform X die Kontrolle über Tiktok US übernehmen und die Dienste zusammen betreiben könnte, schrieb der Finanzdienst Bloomberg unter Berufung auf unterrichtete Personen. Wenig später berichtete auch das "Wall Street Journal", für die Zeit nach dem Einzug von Donald Trump ins Weiße Haus sei die Bereitschaft zu einem Deal mit Musk ausgelotet worden.

WOLFSBURG - Das schwache Abschneiden von Audi, die schleppenden Geschäfte in China, die Flaute bei E-Autos: Dem angeschlagenen Autobauer Volkswagen hat das Jahr 2024 auch konzernweit einen Absatzrückgang beschert. Weltweit wurden 2,3 Prozent weniger Fahrzeuge aller Konzernmarken ausgeliefert als ein Jahr zuvor, wie die Wolfsburger mitteilten. Das selbst gesteckte Ziel von zuletzt 9 Millionen Auslieferungen wurde trotzdem erreicht - wenn auch denkbar knapp: 9,03 Millionen Fahrzeuge wurden es am Ende.

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck hat im abgelaufenen Jahr deutlich weniger Nutzfahrzeuge verkauft. Der Absatz ging weltweit um 12 Prozent auf 460.409 Fahrzeuge zurück, wie das Dax -Unternehmen in Leinfelden-Echterdingen mitteilte.

MÜNCHEN - Prestigeerfolg für Daimler Truck : Der US-Konzern Amazon bestellt 200 schwere Elektro-Lkw für seinen europäischen Güterverkehr bei dem Lkw-Hersteller. Die Fahrzeuge sollen ab 2025 eingesetzt werden, wie Amazon in München mitteilte. Demnach sollen über 140 in Großbritannien fahren, in Deutschland gut 50. Bisher sind - seit dem Jahreswechsel - bei Amazon in Europa 38 Elektro-Lkw im

FRANKFURT/SAN FRANCISCO - Bayer setzt weiterhin auf neue Medikamente, um der Pharmasparte mittelfristig Wachstumsimpulse zu verleihen. Angesichts sinkender Umsätze des Kassenschlagers Xarelto wegen Patentverlusten liegt der Fokus jedoch zunächst auf der Stabilisierung des Umsatzniveaus, bevor ab 2027 wieder Wachstum erwartet wird. Größere Übernahmen zur Stärkung der Pharma-Pipeline sind wegen der hohen Konzernverschuldung vorerst nicht mehr geplant. Laut Stefan Oelrich, dem Chef der Pharmadivision, hat der Geschäftsbereich 2024 die selbst gesteckten Ziele erreicht.

MANNHEIM - Der Südzucker-Konzern ist im dritten Geschäftsquartal wegen schwacher Zuckerpreise in die Verlustzone gerutscht. Die niedrigeren Verkaufspreise konnten die Mannheimer auch durch deutlich gestiegene Absatzmengen nicht wettmachen, wie sie am Dienstag mitteilten. Die Zuckerpreise auf dem EU-Markt gingen im Verlauf des Geschäftsjahres immer stärker zurück und fielen zu Beginn des neuen Zuckerwirtschaftsjahres nach Angaben des Unternehmens nochmals deutlich. Zugleich muss Südzucker auch mit deutlich angestiegenen Herstellkosten zurechtkommen. Die im SDax notierte Aktie legte zuletzt moderat zu.

