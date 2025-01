Ethereum Kurs zieht wieder an – Schnäppchenjäger steigen ein

Nach dem jüngsten Kurseinbruch vom Montag dürften insbesondere Schnäppchenjäger für eine kräftige Gegenbewegung gesorgt haben. Preisjäger befinden sich auf der Pirsch und sorgen für einen temporären Stimmungswechsel.

In Sicherheit wiegen sollten sich Anleger allerdings weiterhin nicht. Die schwelenden Zinssorgen könnten jederzeit eine erneute Talfahrt einleiten. Im Fokus stehen nun frische US-Preisdaten.

US-Geldpolitik bleibt Thema – Teuerungsraten für die Vereinigten Staaten dürften wichtige Impulse geben

Nach den Turbulenzen vom vergangenen Montag stehen die Zeichen damit zunächst auf Erholung. Anleger sollten am heutigen Dienstag neue US-Erzeugerpreise im Auge behalten (14:30 Uhr), welche einen ersten Vorgeschmack auf die Verbraucherpreisdaten am Mittwoch abgeben könnten (14:30 Uhr).

Für die Teuerungsrate inklusive der Treiber Energie und Lebensmittel rechnen Ökonomen mit einem Wert von 2,80 Prozent (gegenüber dem Vorjahresmonat), nach 2,70 Prozent im November. Ein Anstieg der Inflation dürfte zulasten der allgemeinen Zinssenkungsfantasien gehen. Bereits am vergangenen Freitag hatte ein starker US-Arbeitsmarktbericht die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen in diesem Jahr durch die US-Notenbank gedämpft.