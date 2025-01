Gold: Dauerbrenner in krisengeschüttelten Zeiten?

Gold hat 2024 schon von Unsicherheiten profitiert. Mit einem neuen US-Präsidenten, schwelenden Konflikten und möglicher Zinspolitik in Europa könnte das Edelmetall weiter glänzen.

Sollte die Inflation zum Problem werden, flüchten sich Anleger oft in klassische „Hafen“-Assets.Allerdings bleibt Gold nicht unbegrenzt stabil, wenn sich die Weltwirtschaft beruhigt oder Renditen in Staatsanleihen steigen. Ein Selbstläufer ist die Goldrally nie, zumal neue Technologie-Investments das Kapital anderswohin lenken könnten. Trotzdem rechnen viele Experten mit weiterem Interesse an Gold. Weitere Rohstofftrends im Jahresausblick-Whitepaper!