EQS-News: Bayerischer Staatsminister eröffnet Helrom Brenner Verbindung feierlich in Regensburg

15.01.2025 / 09:00 CET/CEST

Bayerischer Staatsminister eröffnet Helrom Brenner Verbindung feierlich in Regensburg

Foto: Helrom / Astrid Piethan

Mit einer feierlichen Veranstaltung am bayernhafen Regensburg eröffnet Helrom offiziell seine neue transalpine Verbindung zwischen Regensburg und Verona. Der bayerische Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, Herr Christian Bernreiter, wird die Strecke persönlich eröffnen. Die neue Route stärkt nicht nur die logistische Infrastruktur der Region, sondern setzt auch Maßstäbe für eine klimafreundliche und zuverlässige Güterverkehrs Alternative über die Alpen.

Frankfurt, 15.01.2025 – Am 23. Januar 2025 lädt Helrom zum Grand Opening der Brenner-Verbindung ein. Die Veranstaltung findet am bayernhafen Regensburg, Wiener Straße 25, 93055 Regensburg, Trailerport T2, statt und beginnt um 14 Uhr. Neben Staatsminister Christian Bernreiter, der die Strecke feierlich eröffnen wird, gehören Joachim Zimmermann, Geschäftsführer von bayernhafen, und Roman Noack, Gründer und CEO von Helrom, zu den prominenten Gästen.

Die neue Verbindung Regensburg-Verona ist die erste transalpine Route im Helrom-Netzwerk und ermöglicht den intermodalen Transport auch nicht-kranbarer Lkw-Trailer. Dank der barrierefreien Verlade Technologie können Unternehmen ohne Spezial Terminals flexibel auf die Schiene wechseln und so CO₂-Emissionen um bis zu 90 % reduzieren. Die Route ist ein Meilenstein für nachhaltige und stabile Lieferketten in der Region und darüber hinaus.

»Die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene ist erklärtes Ziel der bayerischen Staatsregierung«, verdeutlicht Verkehrsminister Christian Bernreiter. »Jeder Lkw, der auf die Schiene verladen wird, entlastet den Straßenverkehr. Ich freue mich, dass wir unserem Ziel mit der innovativen Möglichkeit der Verladung nicht-kranbarer Lkw-Trailer auf die Schiene auf der neuen Verbindung von Regensburg nach Verona wieder einen Schritt näher kommen.«

»Wir freuen uns über die Unterstützung der Politik bei diesem wichtigen Projekt, das Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit im Güterverkehr vereint«, erklärt Roman Noack. »Die neue Brenner-Route ist ein großer Schritt in Richtung zukunftsorientierter und umweltfreundlicher Logistik.«

Einblick in die innovative Technologie und das Projekt

Die Veranstaltung bietet eine umfassende Vorstellung des Projekts und seiner Bedeutung. Neben den Eröffnungsansprachen erwartet die Gäste eine Live-Demonstration der innovativen Helrom-Verladetechnologie für Lkw-Trailer. Die Teilnehmer haben zudem Gelegenheit, mit Branchenexperten und den Verantwortlichen von Helrom ins Gespräch zu kommen.

Über die Helrom GmbH

Die Helrom GmbH ist ein Schienengüterverkehrs- und Technologieunternehmen mit Sitz in Frankfurt. Mit einer weltweit patentierten Güterwagentechnologie ermöglicht das Unternehmen der europäischen Langstrecken-Logistik erstmals einen wirklich barrierefreien Wechsel zwischen Straße und Schiene – ohne große Investitionen in Verladeterminals und nah am Kunden. Das Unternehmen wird gefördert durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr.

Das Unternehmen wurde 2022 sowohl mit dem Pacemaker Award vom Forum Green Logistics ausgezeichnet als auch mit dem EL-Motion Award für nachhaltige und innovative Beiträge zur CO₂-Reduktion.



Helrom arbeitet für einen CO₂-neutralen Güterverkehr in Europa und das Ziel eines Net Zero Transports. Mehr Informationen zu Helrom und den aktuell betriebenen Strecken finden Sie unter www.helrom.com.

Kontakt:

Helrom GmbH

Westhafenplatz 1

60327 Frankfurt am Main

Germany

www.helrom.com

presse@helrom.com

