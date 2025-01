Iran weist Anschuldigungen zu Mordkomplott gegen Trump zurück

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat Vorwürfe zurückgewiesen, der Iran habe ein Attentat auf den designierten republikanischen US-Präsidenten Donald Trump geplant.

"Wir haben so etwas nie versucht und werden es auch nie tun", sagte Peseschkian in einem Interview mit NBC News auf die Frage, ob es einen iranischen Plan gegeben habe, Trump zu töten. Im November hatte das US-Justizministerium einen Iraner angeklagt, der im Auftrag der iranischen Revolutionsgarden ein Attentat auf Trump geplant haben soll. US-Sicherheitsbehörden hatten den mutmaßlichen Anschlag nach eigenen Angaben vereitelt.

Trump selbst hatte im Wahlkampf behauptet, der Iran könnte hinter Mordanschlägen auf ihn stecken. Tatsächlich überlebte Trump während seines Wahlkampfes zwei Attentatsversuche - einen bei einer Wahlkampfveranstaltung im Juli in Butler, Pennsylvania, und einen weiteren im September auf seinem Golfplatz in West Palm Beach, Florida. Die Ermittler fanden jedoch keine Hinweise auf eine iranische Beteiligung.

Der Iran hat wiederholt Vorwürfe der USA zurückgewiesen, sich in amerikanische Angelegenheiten einzumischen, auch in Bezug auf Cyber-Operationen. Teheran wirft Washington seinerseits vor, sich seit Jahrzehnten in iranische Angelegenheiten einzumischen und verweist dabei auf Ereignisse vom Putsch gegen Ministerpräsident Mohammad Mossadegh im Jahr 1953 bis zur Tötung des iranischen Militärkommandeurs Kasem Soleimani durch einen US-Drohnenangriff im Jahr 2020.

(Bericht von Kanishka Singh, geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)