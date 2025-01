Nordex profitiert von anhaltend hoher Nachfrage nach Windkraft

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Nachfrageboom bei der Windkraft sorgt beim Turbinenbauer Nordex für volle Auftragsbücher und steigende Verkaufspreise.

Allein im vierten Quartal seien Bestellungen über 547 Windanlagen mit einem Gesamtvolumen von 3253 Megawatt eingegangen, was ein Plus von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeute, teilte die Firma am Mittwoch mit. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megawatt Leistung (ASP) habe sich dabei auf 0,89 Millionen Euro verbessert im Vergleich zu 0,84 Millionen in 2023.

"Zahlreiche Aufträge aus unseren Kernmärkten in Europa sowie bedeutende Aufträge aus Nordamerika haben zu einem sehr soliden Auftragsbestand bei stabilen Preisen bis zum Jahresende beigetragen", erklärte Konzernchef José Luis Blanco. "Nordex ist gut für die Zukunft positioniert, und ich erwarte, dass wir bei einem stabilen makroökonomischen Umfeld auch im Jahr 2025 eine starke Nachfrage nach unseren Produkten sehen werden."

Die Nachrichten sorgten an der Börse zeitweise für einen Kurssprung von über fünf Prozent. Später notierten die im MDax gehandelten Aktien mit 12,06 Euro noch 1,6 Prozent im Plus.

