OTS: zeb consulting / zeb erweitert Führungsriege und übertrifft ...

zeb erweitert Führungsriege und übertrifft Vorjahresergebnis deutlich Münster/Frankfurt (ots) - Die Strategie-, IT- und Managementberatung zeb, spezialisiert auf die europäische Financial-Services-Industrie, hat ihren Partnerkreis zu Beginn des neuen Jahres erweitert. Mit Dr. Michael Kötting (34), Dr. Jan Saat (43) und Thorsten Ströhl (46) stoßen langjährige und erfahrene Finanzdienstleistungsspezialisten zum Führungsteam der Unternehmensberatung. Damit umfasst der Führungskreis von zeb Anfang 2025 insgesamt 67 Partner:innen, die Banking- und Insurance-Kunden in ganz Europa betreuen. Am Standort Münster sind Dr. Michael Kötting und Dr. Jan Saat in den Partnerkreis aufgerückt. Dr. Michael Kötting berät Versicherungskunden zu deren IT-Transformationsvorhaben. Er unterstützt diese von der Definition strategischer Zielbilder über die Auswahl neuer Softwarelösungen bis hin zur Begleitung großer Einführungs- und Umsetzungsprojekte. Die Schwerpunkte von Digitalisierungsexperte Dr. Jan Saat liegen in IT-Strategie- und IT-Kosten-Fragestellungen sowie im Bereich IT-Outsourcing. Neuer Partner im Münchner Büro ist Thorsten Ströhl . Der 46-Jährige ist spezialisiert auf das Privatkundengeschäft, die digitale Transformation und den datengetriebenen Vertrieb in der Bankwirtschaft. Umsatz steigt auf 245 Mio. Euro Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 kann das Beratungshaus, mit Gründungssitz in Münster, eine Fortsetzung seines Wachstumskurses vermelden. Trotz globaler Krisen und wirtschaftspolitischer Unsicherheiten an den europäischen Finanzmärkten stiegen die Umsatzerlöse auf einen Rekordwert von 245 Mio. Euro, nach 220 Mio. Euro im Vorjahr. Damit setzt zeb den soliden Wachstumskurs der letzten Jahre mit klarem Fokus auf die Bedürfnisse seiner oft langjährigen Kunden erfolgreich fort. Das spiegelt sich auch im Recruiting wider. Nach 200 Einstellungen im vergangenen Jahr sind auch für 2025 in gleicher Größenordnung Neueinstellungen angestrebt. Aktuell beschäftigt zeb europaweit über 1.200 Mitarbeitende. Dr. Markus Thiesmeyer, Managing Director bei zeb, beschreibt die Zielsetzung des Beratungshauses: "Wir wollen auch im neuen Jahr marktgerecht wachsen, indem wir unseren Anspruch als Partner for Change kontinuierlich weiterverfolgen. Der zentrale Schwerpunkt unserer Tätigkeit bleibt die ganzheitliche und nachhaltige Transformation der deutschen und europäischen Banken- und Versicherungsindustrie. Als einer der wesentlichen Akteure in diesem Bereich mit einer klaren Spezialisierung erwarten wir ein anhaltendes Wachstum des Beratungsbedarfs, u. a. in den Segmenten 'neue Technologien' sowie 'Ökologie', 'soziale Verantwortung' und 'gute Unternehmensführung' (ESG)." Vor diesem Hintergrund konnte zeb sein Beratungsprofil und seine umfassende Financial-Services-Expertise in den letzten Jahren stetig ausbauen, gezielt digitalisieren und die Standorte sukzessive stärken. Internationale Büros befinden sich aktuell in Amsterdam, Kyiv, London, Luxemburg, Mailand, Oslo, Stockholm, Warschau, Wien und Zürich. Als führende Strategie-, Management- und IT-Beratung bietet zeb seit 1992 Transformationskompetenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich Financial Services in Europa. In Deutschland unterhalten wir Büros in Frankfurt, Berlin, Hamburg, München und Münster (Hauptsitz). Dazu kommen zehn weitere, internationale Standorte. Zu unseren Kunden zählen neben europäischen Groß- und Privatbanken auch Regionalbanken und Versicherungen sowie Finanzintermediäre aller Art. Bereits mehrfach wurde unser Unternehmen in Branchenrankings als "Bester Berater" der Finanzbranche klassifiziert und ausgezeichnet.