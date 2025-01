APA ots news: OMV und Airbus treiben Dekarbonisierung der Luftfahrt gemeinsam voran

Wien/Toulouse (APA-ots) - - Absichtserklärung zur Dekarbonisierung der Luftfahrt durch nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) - Entwicklung gemeinsamer Lösungen zur Verbesserung des Zugangs, Steigerung der Nachfrage und Förderung von Großinvestitionen - Beide Unternehmen setzen auf SAF, um den Flugverkehr klimaneutral zu gestalten OMV und Airbus haben eine Absichtserklärung zur Dekarbonisierung der Luftfahrt durch nachhaltigen Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuels, SAF) unterzeichnet. Ziel der Partnerschaft ist es, die CO2- Emissionen im Flugverkehr zu reduzieren. SAF soll wesentlich dazu beitragen, die Luftfahrt bis 2050 klimaneutral zu machen. Im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin reduziert SAF die Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus um durchschnittlich 80 Prozent. OMV und Airbus werden gemeinsam daran arbeiten, verschiedene Kundengruppen zum freiwilligen Umstieg auf SAF zu motivieren und die Nachfrage anzukurbeln, damit verstärkt in neue Produktionsanlagen für nachhaltige Flugkraftstoffe investiert wird. Darüber hinaus wollen die Unternehmen Möglichkeiten zur Beschleunigung von Test-, Bewertungs- und Zulassungsverfahren für neue Rohstoffe und Produktionsprozesse ausloten, um SAF in Zukunft schneller verfügbar zu machen. OMV und Airbus wollen das Bewusstsein für das Potenzial von SAF schärfen und den Bekanntheitsgrad erhöhen, da Regulierungen und politische Entscheidungen eine entscheidende Rolle bei der Umstellung auf SAF spielen. Die Partnerschaft läuft von 2025 bis 2030. "Wir brauchen transformative Partnerschaften wie diese", sagt Martijn von Koten, Vorstandsmitglied und Executive Vice President Fuels & Feedstock, OMV Aktiengesellschaft. "Die Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette in der Luftfahrt trägt entscheidend zum Aufbau einer starken SAF-Wirtschaft und einer nachhaltigeren Zukunft bei. Unsere Partnerschaft mit Airbus unterstreicht einmal mehr das Engagement von OMV für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. Wir sind stolz darauf, an der Spitze dieser Entwicklung zu stehen und einen positiven Beitrag für die Luftfahrt und die Umwelt zu leisten. SAF ist ein wesentlicher Bestandteil der OMV Strategie 2030 und wird uns auf unserem Weg zur Klimaneutralität unterstützen." "Eine starke branchenübergreifende Zusammenarbeit ist entscheidend, wenn wir die Luftfahrt nachhaltig verändern wollen", ergänzt Julie Kitcher, Chief Sustainability Officer & Communications bei Airbus. "Die Zusammenarbeit mit OMV, einem führenden europäischen Energiepartner, ist ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem Weg, nachhaltige Flugkraftstoffe in großem Maßstab zu produzieren und einzusetzen. Unser Ziel ist es, weltweit eine klimaneutrale Luftfahrt zu ermöglichen. Diese Partnerschaft passt perfekt dazu und wir freuen uns darauf, unsere Ziele gemeinsam mit OMV zu erreichen." Mit ihrer Partnerschaft wollen OMV und Airbus neue Maßstäbe für Innovationen in der nachhaltigen Luftfahrt setzen und ihre Kompetenzen bündeln, um die Dekarbonisierung der Branche voranzutreiben. Gemeinsam arbeiten sie an innovativen Lösungen, die die Luftfahrt grundlegend verändern und den Wandel hin zu einer kohlenstoffarmen Zukunft beschleunigen werden. Durch die Zusammenarbeit bekräftigen beide Unternehmen ihren Willen, die Zukunft des nachhaltigen Fliegens mitzugestalten. Seit März 2022 produziert die von OMV betriebene Raffinerie Schwechat in Österreich SAF aus nachhaltigen und lokal beschafften Rohstoffen wie gebrauchtem Speiseöl. OMV beliefert bereits mehrere Fluglinien am Flughafen Wien mit SAF und hat Absichtserklärungen über die Lieferung von insgesamt 1,5 Millionen Tonnen SAF bis 2030 unterzeichnet. In Rumänien hat OMV Petrom im Juni 2024 die endgültige Investitionsentscheidung für den Bau einer SAF/HVO-Anlage sowie zweier Anlagen für grünen Wasserstoff in der Raffinerie Petrobrazi getroffen. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: OMV International Media Relations Telefon: 01404400 E-Mail: media.relations@omv.com Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0071 2025-01-16/10:46