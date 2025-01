Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

In der ersten Wochenhälfte gaben die Anleihenkurse erneut nach. Am Markt wurde auf eine allgemein freundliche Stimmung unter Aktienanlegern verwiesen, die für eine geringere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren sorgte. Besonders im Fokus der Anleger steht derzeit die Preisentwicklung in den USA. Im Dezember waren die Erzeugerpreise dort im Jahresvergleich um 3,3 % gestiegen. Das ist zwar die höchste Jahresrate seit Februar 2023, allerdings hatten Analysten einen stärkeren Anstieg auf 3,5 % erwartet. Am Mittwoch standen mit der US-Inflation weitere wichtige Daten an. Wie im Vorfeld prognostiziert, stiegen die Preise im Dezember um 2,9 %, nach 2,7 % im November. Das Ausbleiben von negativen Überraschungen sorgte für neue Zinssenkungserwartungen. Der Euro-Bund-Future sprang in der Folge von seinem Wochentief bei 130,28 Punkten auf 131,5 Punkte und damit in etwa auf den gleichen Stand wie vor Wochenfrist. Nach einem Zwischenhoch zu Wochenbeginn kommen die Anleiherenditen wieder zurück. Die 10-jährige Bundesanleihe rentiert bei 2,52 %, für die 30-jährige Bundesanleihe stehen 2,778 % auf der Kurstafel.

Bundesrepublik Deutschland nimmt 5 Mrd. Euro auf

Deutschland begibt eine Anleihe (WKN BU2Z04) mit einem Volumen von 5 Milliarden Euro. Der jährliche Kupon beläuft sich auf 2,5 % und wird ab dem 15.02.2026 gezahlt. Die Anleihe läuft bis zum 15.02.2035. Anleger können ab einem Mindestbetrag von privatanlegerfreundlichen 0,01 Nominalen investieren, was auch der kleinsten handelbaren Einheit entspricht. Moody's verleiht ein Aaa Rating.

Ungarn zahlt 4,5 %

Ungarn nimmt über eine Anleihe (WKN A3L708) 1,5 Milliarden Euro auf. Die Fälligkeit ist am 16.06.2034, mit einem Zins von 4,5 %. Die erste Auszahlung erfolgt am 16.06.2025. Der Mindestbetrag und die kleinste handelbare Einheit liegen jeweils bei 1.000 Nominalen. S&P vergibt ein BBB- Rating.

USA-Anleihe bis 2028

Die Vereinigten Staaten refinanzieren sich über eine Anleihe (WKN A3KVAX) mit rund 70 Milliarden US-Dollar. Der jährliche Kupon beträgt 1,125 %, die Zinszahlung erfolgt halbjährlich, der nächste Zinstermin ist der 28.02.2025. Die Anleihe läuft bis zum 31.08.2028. Sie kann ab einem Mindestbetrag von 100 Nominalen gehandelt werden, was auch der kleinsten handelbaren Einheit entspricht. Von S&P gibt es ein AA+ Rating.

