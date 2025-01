DAX-FLASH: Leitindex steigt wieder auf 20.600 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit dem Vortagesrekord im Dax nach den US-Verbraucherpreisen bleibt die Stimmung am deutschen Aktienmarkt zunächst positiv. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Donnerstag rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,1 Prozent im Plus und damit wieder knapp über 20.600 Punkten. Tags zuvor hatte er diese Marke erstmals übertroffen und war zwischenzeitlich bis auf 20.629 Punkte geklettert.

Auch an der Wall Street reagierten Anleger positiv auf die Inflationszahlen, gerade im besonders zinssensiblen Technologiebereich. Der Nasdaq 100 übersprang seine 50-Tage-Linie und macht sich daran, seinen Konsolidierungstrend vom Rekord Mitte Dezember in Angriff zu nehmen. Asiens Börsen nahmen die Erleichterungsrally allerdings nicht auf.

Die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed besonders wichtige Kernrate des Preisauftriebs (ohne Energie und Nahrungsmittel) war zum Ende 2024 überraschend leicht gesunken. Das minderte Sorgen, dass die US-Notenbank Fed 2025 ihren Zinssenkungskurs stoppen könnte oder perspektivisch vielleicht sogar den Leitzins anheben muss./ag/mis