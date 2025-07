DAX-FLASH: Rückschlag nach starkem Wochenstart - Zölle bleiben Hängepartie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der seit dem Rekord Anfang Juni vorherrschende Korrekturtrend im Dax bleibt zunächst intakt. Nach dem starken Wochenstart taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex am Dienstag knapp zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels rund 0,3 Prozent tiefer auf 24.010 Punkte. Damit gelingt der Ausbruch aus der Konsolidierung zunächst doch nicht, der sich am Montag noch angedeutet hatte.

Der Zollkonflikt mit den USA bleibt offenbar eine nervraubende Hängepartie. Denn US-Präsident Trump hält sich eine weitere Verschiebung der Frist zur Einführung von Zöllen gegen mehrere Länder und auch die Europäische Union offen. Auf die Frage, ob die neue Frist zum 1. August verbindlich sei, sagte er vor Journalisten am Montagabend (Ortszeit): "Ich würde sagen verbindlich, aber nicht zu 100 Prozent."

Am Montag hatte Trump die Frist für neue Zölle von diesem Mittwoch (9. Juli) auf den 1. August verschoben und mehr als ein Dutzend Briefe mit unterschiedlich hohen Zöllen an mehrere Länder veröffentlicht. Was genau die neue Frist für die EU bedeutet, war ohnehin unklar./ag/zb