Die meistgehandelten Produkte: Microsoft lässt Quantencomputing-Aktien steigen!

Der DAX® konnte seinen Lauf fortfahren und startete mit einem neuen Hoch in den Handelstag. Dabei ging es für den deutschen Leitindex bis über die Marke von 20.675 Punkten. Dieser gab dann aber wieder nach und fiel unter die Marke von 20.600 Punkten. Die gestern veröffentlichten Inflationszahlen aus den USA sorgten bei den Anlegern für neue Hoffnung auf Zinssenkungen. Zu den meistgehandelten Produkten zählen heute Short Faktor-Optionsscheine auf Rational.

Die Aktie des Industrieküchenherstellers befindet sich seit Ende Oktober in einem Abwärtstrend, nachdem ein neues Jahreshoch erreicht wurde. Heute notiert das Papier rund 0,5 % tiefer bei 811,50 EUR. Auch Long Faktor-Optionsscheine auf Tesla sind heute stark gefragt. Die Inflationszahlen und die damit verbundene Hoffnung haben der Aktie nach oben verholfen. Diese konnte gestern um mehr als 8 % ansteigen. Obwohl das Unternehmen weiterhin mit schwachen Geschäftszahlen zu kämpfen hat treiben Projekte wie das CyberCab weiter den Optimismus der Anleger. Zuletzt setehen Long Faktor-Optionsscheine auf den Tech-Riesen Microsoft wieder im Blickpunkt der Anleger. Nachdem letztlich NVIDIA, Meta, Tesla und Alphabet stark in den Medien vertreten waren, haben es Produkte auf Microsoft auch mal wieder in die meistgehandelten Produkte geschafft. Das Papier legte gestern um mehr als 2,5 % zu, auf 426,31 USD. Zusätzlich zu den guten Nachrichten der Inflationszahlen, machte der Tech-Riese eine Ankündigung. Bei der Ankündigung handelte es sich um eine Richtline von Microsoft, die Unternehmen auffordert, sich bis 2025 „quantenbereit“ zu machen. Dies beflügelte auch die Quantencomputing-Aktien. Rigetti Computing stieg zum Beispiel um beeindruckende 22 Prozent.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD9VBS 14,83 20605,50 Punkte 19134,88 Punkte 13,94 Open End DAX® Call HD818V 16,59 20605,50 Punkte 18956,84 Punkte 12,52 Open End DAX® Call UG1AWJ 5,24 20605,50 Punkte 20106,46 Punkte 39,40 Open End DAX® Put HD3CBG 8,51 20604,50 Punkte 21438,98 Punkte 27,03 Open End Verbio SE Call UG1GG4 0,97 8,75 EUR 7,84 EUR 8,40 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.01.2025; 10:35 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Omega Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call HD466L 4,22 676,60 EUR 700,00 EUR 7,84 19.03.2025 DAX® Call UG1NJ3 1,26 20596,50 Punkte 20800,00 Punkte 58,59 31.01.2025 Costco Wholesale Corp. Call HD1QZJ 5,18 930,125 USD 950,00 USD 9,03 18.06.2025 DAX® Put UG1Z9V 1,11 20597,50 Punkte 19200,00 Punkte 27,83 14.03.2025 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Call HD8M6S 1,45 688,80 EUR 600,00 EUR 3,58 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.01.2025; 10:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Long HD367J 30,33 679,60 EUR 492,41 EUR 4 Open End Rational AG Long HC6ECM 0,42 810,75 EUR 977,98 EUR -5 Open End Tesla Inc. Long HD2QPM 5,23 424925 USD 342,66 USD 5 Open End Microsoft Corp. Long HD2ZE1 4,47 427935 USD 355,34 USD 6 Open End DAX® Short HD993H 0,37 20592,00 Punkte 21397,65 Punkte -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.01.2025; 10:45 Uhr;

